(VIDEO) Soglasje za zgodovinski trenutek – predstavitev zbornika s predlogi za vladne ukrepe, med avtorji prispevkov tudi nekdanji poslanec LDS, ki je vodil preiskovalno komisijo o orožju

Piše: C. R.

V torek, 10. februarja, je bil na sedežu Nove univerze predstavljen drugi zbornik Katedrale svobode v seriji “Soglasje za zgodovinski trenutek”.

Kot je uvodoma povedal Tomaž Zalaznik, gre za nadaljevanje lani predstavljenega zbornika, sedanji pa je manj obsežen. Pojasnil je, da da so ta obsežni projekt konec leta 2024 zasnovali Peter Jambrek, Alenka Puhar, Ernest Petrič, Dimitrij Rupel, Ivan Štuhec, Žiga Turk in Tomaž Zalaznik. V letih pred tem so organizirali več razprav pod naslovom Stanje v državi, na tem srečanju pa so se odločili, da preteklim razpravam dodajo poglobljeno analizo o stanju v državi in predloge za razvoj države.

Drugi zbornik je izšel pod naslovom Pot do zmage in predlogi novi vladi. V njej sodeluje 35 avtorjev, ki odgovarjajo na vprašanje, kako reševati konkretne težave. Med avtorji prispevkov sta, tako kot že v prvem zborniku, tudi urednik Demokracije dr. Metod Berlec ter novinar Gašper Blažič.

NOVA KNJIGA BEREMO Na predstavitvi zbornika "Soglasje za zgodovinski trenutek – Pot do zmage in naloge nove vlade" v prostorih Nove univerze. Izdajatelj zbornika je Nova univerza, Inštitut Nove revije in Katedrala svobode. Sam sem avtor prispevka "Načrt za demografsko obnovo… pic.twitter.com/5oQgMG4jA5 — Metod Berlec (@Metod_Berlec) February 10, 2026

Zanimivo je, da so med avtorji obeh zbornikov nekateri nekdanji in tudi sedanji politiki. In to ne samo z desnice. Tako je bil na torkovi predstavitvi znova navzoč Borut Pahor, med avtorji prispevkov pa je tudi nekdanji poslanec LDS Rudolf Moge, ki je v času svojega poslanskega mandata vodil preiskovalno komisijo o orožarskem poslu. In je bil, kot pravijo poznavalci, veliko bolj džentelmenski kot denimo sedaj Tamara Vonta, ki ravno tako vodi politično obremenjeno preiskovalno komisijo. No, Moge sicer tokrat piše o regionalizaciji in omenja, da so se stranke, razen SDS, izogibale razpravam o regijah.

Uganete avtorja tega prispevka? PS: Nisem jaz. Je pa nekdanji politik. pic.twitter.com/dx5gdNvDNP — Žvane Raner iz Nerezin (@6packCukurova) February 10, 2026

V nadaljevanju so nekateri avtorji prispevkov predstavili svoje poglede. Več v videu: