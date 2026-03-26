(VIDEO) Seja Sveta za nacionalno varnost končana, tole je razkril Janez Janša

Piše: Gašper Blažič

Tresla se je gora, rodila se je miš? Skratka, seja Sveta za nacionalno varnost je končana, očitno ne brez zadreg.

Vlada je poslala naslednje sporočilo:

Svet za nacionalno varnost se je seznanil s poročiloma ministrov za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra ter za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana o aktualnem stanju na področju energetike v Sloveniji in mednarodnem okolju, vključno z energetsko varnostjo, zanesljivostjo oskrbe in vplivi na gospodarstvo. Seznanil se je tudi s poročilom tržne inšpekcije, ki je v teh dneh opravljala nadzor pri naftnih trgovcih.

Predsednik vlade dr. Robert Golob je opozoril, da bi lahko posledice zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu presegle vplive, s katerimi se je Slovenija soočala zaradi vojne v Ukrajini, in da bližajoča se energetska, gospodarska in prehrambna kriza zahteva pravočasno in usklajeno ukrepanje države.

Zaradi vsega navedenega je Svet za nacionalno varnost vladi priporočal, da krizna skupina za spremljanje razmer na energetskih trgih, ki deluje na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, razmere doma in v mednarodnem okolju še naprej skrbno spremlja, pripravi ustrezne scenarije za zagotavljanje zanesljive in nemotene oskrbe prebivalstva in gospodarstva z energenti ter analizira in pravočasno opozarja na vplive zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu na ključne segmente družbenega in gospodarskega sistema, zlasti na logistiko, kmetijstvo in gospodarstvo.

Izvajanje navedenih nalog bo spremljal Sekretariat Sveta za nacionalno varnost.

V nadaljevanju se je Svet za nacionalno varnost seznanil s poročilom Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (SOVA) o tujih vplivih na volitve v Sloveniji. SOVA je v poročilu nesporno potrdila tuje vplive na potek demokratičnih volitev v Sloveniji in predstavila konkretno delovanje paraobveščevalne agencije iz tujine in prav tako stike s slovenskimi subjekti. Zbrani dokazi tako doma kot v tujini so bili med tem že predani pristojnim organom pregona, tožilstvu in policiji.

Tako vlada. Kaj pa realnost? Predsednik SDS Janez Janša je pojasnil takole: