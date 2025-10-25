(VIDEO) Razkritje: Za davek na nepremičnine imajo vse pripravljeno

Piše: Moja Dolenjska

“Za davek na nepremičnine, ki so ga napovedali v Golobovi Svobodi na začetku leta, imajo vse pripravljeno. Če nadaljujejo mandat, bo uveden s 1. januarjem 2027.”

Tudi to je bilo eno od razkritij med včerajšnjo razpravo o interpelaciji zoper enega najbolj nesposobnih ministrov v zgodovini Slovenije, Simona Maljevca, ministra za solidarno prihodnost.

Poslanka Lucije Tacer Perlin iz Gibanja Svoboda, je napovedala, da bo “eden prvih korakov nove vlade uvedba davka na premoženje”, včeraj pa obžalovala, da tega niso naredili že v tem mandatu.

Posnetek je dostopen na povezavi: Tacer Perlin

Na to so se odzvali v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke in sporočili, da so si napoved zapomnili in verjamejo, da do novega mandata zdajšnje vlade ne bo prišlo.