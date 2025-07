(VIDEO) Pretepeni ribniški župan: Pravosodje je na strani storilca in ne oškodovanca

Piše: Domen Mezeg (Noav24TV.si)

S strani Romov nedavno pretepeni župan Kočevja je po tragediji na zabavi okusil tudi “sladkosti” slovenskega pravosodnega sistema. Plastično je opisal, kako se sistem krivično postavlja na stran storilca, seveda na škodo žrtve.

Spomnimo: Ribniški župan Samo Pogorelc je junija doživel brutalen fizični napad. Nadenj sta se s pestmi spravila Roma in ga udarila v glavo, ustnico in oko. Storilca sta bila nato izpuščena na prostost.

Župan, ki so mu pred meseci grozili tudi s smrtjo, je z dopisom o dogodku obvestil predsednico države, predsednika vlade, generalno državno tožilko, ministre in kolege župane. Prav tako smo bili o napadu obveščeni tudi mediji, saj slednji po njegovem prepričanju velikokrat predstavljajo edino upanje, da se v naši državi nekaj spremeni.

Nazadnje pa je ribniški župan o zadevi spregovoril v oddaji komercialne TV, kjer je opozoril zlasti na krivičnost slovenskega pravosodja. Osumljeni Romi so se zagovarjali, da jih sploh ni bilo na veselici. Pogorelc je ob tem izpostavil, da je oškodovanec tisti, ki ima veliko težjo nalogo kot povzročitelj. “In to je absurd, ki je zopet v naši državi dovoljen!” je bil kritičen.

Storilec (Rom) lahko laže kot pes teče

Tisti, ki je priča, mora priti pred sodnika in zapriseči, da govori resnico, medtem ko lahko tisti, ki se brani, govori popolne neresnice, si polovico stvari izmisli oziroma zanika, čeprav gre za nekaj, kar je evidentno in so potrdile priče, videoposnetki itd. “Lahko reče praktično kar hoče! In na oškodovancu je, da dokazuje skupaj s pričami. Slovenija je, kar se tega tiče, globoko za svetom.”