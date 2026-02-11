(VIDEO) Poglejte to sprenevedanje Aste Vrečko glede Fotopuba

Piše: Gašper Blažič

Očitno ima koordinatorka Levice Asta Vrečko pred volitvami hude težave, ki jih na eni strani poskuša reševati z novimi kadrovskimi prijemi, na drugi strani pa s “kontrolo škode” zaradi afere Fotopub, ki je spet postala “in”, saj se njen akter Dušan Smodej skriva v tujini, medtem ko njegova znanka Zdenka Badovinac, sicer predsednica upravnega odbora Prešernovega sklada, soli pamet o militarizaciji, fašizmu ter podeljuje Prešernove nagrade.

Čeprav so se že takrat pojavile fotografije, ki dokazujejo druženje Dušana Smodeja z Asto Vrečko, se slednja ne da – sinoči je v Odmevih spet odigrala vlogo žrtve:

Sokoordinatorica Levice o očitkih, ki jo povezujejo z Dušanom Smodejem iz afere Fotopub. pic.twitter.com/KHthfnkLOe — Odmevi (@TVOdmevi) February 10, 2026

Očitno pa je, da jo pričevanja o Fotopubu in radiatorjih postavljajo v precej čudno luč:

No, zanimivo je, kako skušajo afero prekriti z navidezno obrambo pred “napadi” na sodobno umetnost ter na civilno družbo: