(VIDEO) Kljukasti križi z mehkim ć ministrstva za kulturo: Asta Vrečko se odziva z neresnicami, dominantni mediji ji prikimavajo

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Kot medij, ki širi lažne novice, se je ta teden odzvala ministrica za kulturo Asta Vrečko, ko ji je Nikola Jokanović s kljukastimi križi porisal stekla na ministrstvu.

To je storil na enak način kot Vuk Čosić v času prejšnje vlade. Plagiral ga je. Čosić je eden od avtorjev spominka mehkemu ć v Ljubljani, ki ga je pomagal narediti po tem, ko je v času prejšnje vlade po stavbi ministrstva za kulturo risal kljukaste križe.

Jokanović se zdaj ne skriva kot se je Čosić. O svojem risanju enakih svastik je Jokanović objavil video, v katerem pojasnjuje razloge. A večina medijev dan pozneje javnosti ni obvestila o tem, kaj trdi “umetnik”, ki opozarja, da je Čosiću sedanja oblast svastike poplačala. In ga ni obsodila. Večinoma so povzemali le odziv Aste Vrečko. In to brez vsake kritične presoje. Pa čeprav je bil odziv Vrečkove očitna propagandna manipulacija na ravni strankarskih medijev, kar je nenavadno že zato, ker ministrica zadnja leta vodi tudi področje urejanja medijev. Vzgled, ki ga ponuja, prikazuje vsebino njene politike.

Tak video s svojo razlago “pleskarstva” je objavil Jokanović:

Ministrica v odzivu ne pojasni, zakaj je Čosić, čeprav je svinjal s kljukastimi križi, med prejemniki državnega denarja. Na to nenavadno slepoto upravljavke skupnega denarja, ki ga usmerja “našim”, opozoril Libertarec:

Odziv ministrice pa vsebuje oceno, da je za plagiatom Čošića profil slovenisti na X, kar je za vsakega, ki je pogledal Jokanovićev video, vsaj zanimivo. Gre za slovenista s tako močnim beograjskim naglasom, da je proti njemu šef Resni.ce Zoran Stevanović umetnik zbornega slovenskega jezika, pa čeprav je po rodu tudi deloma tudi Srb. Še celo naglas Zorana Jankovića je v primerjavi s tem vrhunski. V odzivu Asta Vrečko, kakšno presenečenje, kot umetnost brani velikansko propagandno kopijo kipa iz socializma komunističnega diktatorja Josipa Broza Tita v Velenju, ki s tokratnim dogajanjem nima zveze. Se pa Vrečkova s tem znova klanjanja simbolom komunizma, diktature in odprave temeljnih svoboščin ljudi in brutalnih zločinov oblasti. Vse to simbolizira Tito. Ne prvič. Že na Čebine je romala kot vernica v propadli komunizem.

Trdi pa v odzivu Vrečkova tudi, da se je Mariboru zgodil rasistični napad na temnopoltega otroka, čeprav doslej še ni nihče, tudi ministrica ne, ni predstavil nikakršnega dokaza, da je res šlo za tak motiv pri dogodku. Pa bi bilo prav, da to storijo, če to trdijo. Pa da se storilca tudi kaznuje. Državni organi so, bi lahko rekli, povsem nesposobni, če ne ujamejo storilca in ne dokažejo. Brez dokazov obtožb o rasizmu ministri resnih vlad ne izrekajo. Razen takšni “posebni”. “Fake news”. Dokaze vlade in to s tem rasističnim storilcem, čakamo. Že dolgo.

Odziv ministrice je bil na omrežju X v celoti takšen:

Vrečkova po vrhu kritizira Jokanovića za antisemitizem kot ministrica vlade, ki slovi po izrazito enostranskem odnosu do konflikta na Bližnjem vzhodu, kjer za vse posledice brutalne vojne, ki so jo sprožili Palestinci, obtožujejo Izrael in s to pristranskostjo obtoževanj res spodbuja antisemitizem. Njena vlada je šla tako daleč, da je začela prekinjati sodelovanje na ravni državi podrejenih univerz in znanosti. Vrh RTVS, ki ga je nastavila vladna koalicija, pa je odpovedal sodelovanje na Evroviziji, ker nočejo biti skupaj z Izraelci. Antisemitizem in nenavadne ideje o kastah Jokanović kaže tudi v svojem drugem pojasnilu risanja svastik na okna ministrstva za kulturo:

Predsednik opozicijske SDS Janez Janša se je na to odzval tako:

Vrečkova je dogodek z najnovejšimi kljukastimi križi na ministrstvu tudi takoj pripisala Janši. Necenzurirano. Tako delujejo stranke, ki vladajo. Vedno je za vse kriva opozicija. In Janša. Čeprav je Čosić to najprej risal njegovi vladi in ima Janša veliko manj pristranski odnos do vojne na Bližnjem vzhodu kot vladajoči in mu antisemitizma ali sovražnosti do Izraela nikakor ni mogoče očitati.

Janšo z Jokanovićem Vrečkova s svojo stranko poskuša povezati s fotografijo iz dogodka v preteklosti, kjer sta bila Janša in Jokanović fotografirana skupaj, kar je primer lažnive propagande. Fotografija iz preteklosti nima povezave s tokratnim dogodkom. Jokanović slovi po zmerjanju in diskreditiranju Janše in konfliktno je bil tudi na dogodku, kjer so ju skupaj slikali.

Vrečkova ravna kot strankarski “fake news” medij, po vzoru premiera Roberta Goloba, ki je ravnal na enak način, ko bi moral v parlamentu pojasniti nenavadna visoka nakazila podjetja GEN-I, ki ga je vodil, ki so jih pošiljali veleposlaniku na Hrvaškem Martinu Berishaju na račun na Kosovo, da jih je ta potem vsakič dvigoval v gotovini. Golob, in celo njegov odvetnik Stojan Zdolšek, sta nakazila pojasnjevala s kazanjem slike, kako se je nekoč Janša srečal z Berishajem, kar nima nobene zveze z nakazili iz GEN-I in jih nikakor ne pojasnjuje. Tudi poskusila nista povedati, kakšno zvezo ima to s plačanimi vsotami iz GEN-I.

V normalnih državah bi politike za takšne manipulacije neodvisni mediji razstrelili. Pri nas večina kima. Za državne subvencije.