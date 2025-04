(VIDEO) Kakšno je to obnašanje podpredsednika vlade!?

Piše: Moja Dolenjska

V včerajšnji oddaja Tarča na TV Slovenija se je Luka Mesec, minister za delo, družino in socialne zadeve, podpredsednik vlade Roberta Goloba in vidni član Levice, spravil na gasilce. V oddaji so obravnavali predlog sprememb pokojninske zakonodaje, kjer bo večina bistveno na slabšem kot zdaj.

Obnašanje Luke Mesca je na družbenih omrežjih poželo val kritike, skupna ugotovitev je, da je bila to njegova velika napaka.

Zato se uporabniki sprašujejo, če se že ve, kje bo Mesec imel poslovilno zabavo od državne politike. Morda v Fotopubu?

Hkrati se vrstijo pozivi: “Prste stran od drog.”

Posnetek včerajšnjega obnašanja v Tarči je dostopen na povezavi: x.com

Nasploh se je Luka Mesec v tem mandatu izkazal z več primerov čudnega obnašanja, z Robertom Golobom pa se še vedno vzajemno podpirata.