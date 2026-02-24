(VIDEO) Epska argumentacija Alenke Bratušek glede podrtih drogov na Štajerskem: kriva je prejšnja vlada, kdo pa drug!

Piše: G. B.

Svobodnjakom očitno res teče voda v grlo glede na to, kakšne “streljajo” v zadnjih tednih. Znova pa se je izkazala infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek.

Ministrica Alenka Bratušek se je lotila komentiranja dogajanja na Štajerskem, kjer je bilo veliko ljudi brez elektrike kar več dni zapored. Po njenem mnenju je za to kriva kar prejšnja vlada, ker je bojda ukinila omrežnino in se ukvarjala izključno s kadrovanjem v elektropodjetih.

Sicer pa, prepričajte se sami:

Ker so drogovi danes podrti je kriva prejšnja vlada. Poslušajte 2x, da se sami prepričate, kako svobodnjake grabi panika. #nismofejk pic.twitter.com/kurmJRyvCe — Matjaž Lesjak (@LesjakMatjaz) February 22, 2026

Mimogrede, Bratuškova je bila infrastrukturna ministrica že v vladi Marjana Šarca, v letih 2013 in 2014 pa je bila celo predsednica vlade. Zato bomo preverili, kako se je v tem času vzdrževala elektro-infrastruktura.

Po njeni argumentaciji je tudi za afero Fotopub kriva prejšnja vlada. Je pa to dokaz, da Svobodi res teče voda v grlo.