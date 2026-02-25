(VIDEO) Dosje »Nepridiprav« ter »račun brez Kerčmarja«: kako je Golob padel na Repićevo provokacijo in potopil samega sebe

Piše: Gašper Blažič

»Neuradno: Znani slovenski odvetnik naj bi bil ujet v domnevnem poskusu pedofilije, javila se je ena od žrtev«. Tako se glasi eden od pompoznih naslovov na spletu iz januarja letos. Gre za istega odvetnika, ki se je sedaj znašel kot domnevna žrtev kaznivega dejanja izsiljevanja, zaradi česar so včeraj na ljubljanskem letališču spektakularno aretirali spletnega vplivneža Aleksandra Repića.

Naj bo najprej jasno: Aleksander Repić ni neka »perla«, sploh pa ne figura, ki bi jo lahko režimski mediji takoj povezali s sedanjo parlamentarno opozicijo (zlasti SDS) – navsezadnje, javno ga je podprl celo reper Zlatan Čordić-Zlatko. Še pred nekaj leti je, podobno kot Zlatko ter nedavno s strani vlade inkriminirana Ana Debevc Prašnikar, sodeloval v anticepilski kampanji, s čimer se je znašel med nasprotniki prejšnje vlade. To je za Roberta Goloba dodaten hendikep, saj na račun Repića ne more kovati nobenega političnega dobička, niti obrniti trenda v javnem mnenju. R

Prosti strelec brez povezav z opozicijo

Repić je v političnem smislu povsem samostojen igralec in predvsem »prosti strelec«, saj ne kandidira za politično funkcijo. Se je pa pokazal predvsem kot trši oreh od prej omenjene Debevc Prašnikarjeve, ki so jo skušali režimski mediji povezati s SDS, a neuspešno. Repić je kakor krivec za »kibernetski napad« na račune Roberta Goloba, Tine Gaber Golob in Svobode na družbenih omrežjih, laž o tovrstnem napadu je zunanja ministrica Tanja Fajon v ponedeljek celo prodajala v Bruslju, dejansko pa gre za enega največjih debaklov sedanje vlade. Predvsem moralnih, saj je Golobova vlada po Fotopubu ne samo zagrešila strašansko neumnost z aretacijo, pač pa pometla pod preprogo še en grozljiv seksualni škandal, v katerem so žrtve celo mladoletne.

In če smo že pri Fotopubu: tudi takrat se je začelo z javno objavljenimi izpovedmi žrtev. A te so se pojavile tudi v naslednjem primeru – gre za video, ki ga je glede aktivnosti odvetnika z doktoratom Sebastjanom Kerčmarjem objavil prav Repić:

Je policija sploh zaslišala Kerčmarja?

Vendar je treba tu pojasniti: uradno ni mogoče Sebastjana Kerčmarja označiti za pedofila, dokler ni pravnomočno obsojen. Kot odvetnik to tudi sam najbolje ve. A bolj problematično je, da verjetno niti ni uradni osumljenec. Čeprav so videoposnetki zaokrožili že pred mesecem dni, nikjer ni bilo zaslediti, da bi policija preiskovala Kerčmarja. Prav tako nismo našli nobene izjave s strani Kerčmarja, ki naj bi nakazovala, da bo svojo nedolžnost branil s tožbo zaradi obrekovanja. Vprašanja o tem smo poslali tako na Generalno policijsko upravo kot tudi na Vrhovno državno tožilstvo. Ko dobimo odgovore, jih bomo objavili.

Denimo, znanega mladinskega pisatelja Vitana Mala se je pravosodni sistem zaradi fotografiranja golih mladoletnikov vsaj upal obsoditi (po naših podatkih prvič že leta 2000), čeprav so mediji o tem dejansko pisali zelo malo. Precej bolj pa so se mediji razpisali pri primerih katoliških duhovnikov ali pa škofjeloškega učitelja verouka, ki je deloval tudi kot novinar. Medtem pa se, podobno kot pri akterju Fotopuba Dušanu Josipu Smodeju, niti organi pregona, kaj šele mediji, ne upajo dotakniti nekaterih posameznikov. Morda zato, ker preveč vedo?

Hobotnica Stojana Zdolška

V primeru, če se izkaže, da se policija Kerčmarja kljub videoposnetkom ni dotaknila niti z mezincem – se je pa lotila Repića s spektakularno aretacijo zaradi domnevnega izsiljevanja – bi to pomenilo, da je Kerčmar nič manj kot politično zaščiten. Navsezadnje je že Požareport namignil, da gre za odvetnika iz Nove Gorice, ki je posloval tudi s tamkajšnjo mestno občino (zelo verjetno pa tudi z Gen-I!), bil pa je odvetniški kandidat pri Stojanu Zdolšku, odvetniku Roberta Goloba, v času prve Janševe vlade pa tudi eden glavnih nosilcev tedanjega »pivovarskega« imperija, ki se je boril proti tedanji vladi, skupaj z Boškom Šrotom ter Andrijano Starina Kosem, ki je z ministrstva za gospodarstvo (pri Andreju Vizjaku) presedlala na vrh medijskega imperija Delo, ki ga danes obvladuje Stojan Petrič. Tako da pri Zdolšku ne gre za neko novost, saj je vpleten v politično dogajanje vsaj od afere Depala vas dalje. Takrat je bil Zdolšek pravni zastopnik Milana Smolnikarja, tistega znanega policijskega operativca, ki se je spektakularno s povito glavo znašel na naslovnici Mladine praktično že dan po napadu pri Depali vasi.

Nihče ne verjame, da ni političnega ozadja

Dejstvo pa je, da je bila aretacija Repića verjetno najhujša in tudi najbolj usodna napaka sedanje oblasti. Spomnimo: video o tem, kako Repić razkriva poskuse pritiskov nanj in tudi ponudb s strani Svobode o »dogovoru«, smo objavili včeraj. Ko se »črnilo še niti ni dobro posušilo«, so Repića aretirali, kot da bi šlo razvpitega kriminalca z več umori na vesti. Gre za taktično skrajno sporno reakcijo oblasti – namreč, ko je nervoza velika, takrat odpove tudi pamet in v tem primeru imamo opravka z »avtentično bedarijo«, če nekoliko parafraziramo Vaska Simonitija. Samo dan pred tem pa je tožbo proti Demokraciji napovedala Asta Vrečko, sokoordinatorka Levice ter ministrica za kulturo, a ji je nato aretacija Repića »ukradla žaromete«, kot se temu reče.

Narativi, da so Repića prijeli zaradi dejanj, ki nimajo nobene zveze s politiko (in to režimski mediji razglašajo na ves glas), pa praktično ne verjame nihče več. Vprašanje je samo, kdo je dal pobudo za najbolj neumno predvolilno potezo. Je bil to Golob sam, morda celo Tina Gaber Golob ali kdo izmed botrov, denimo Zoran Janković? Kaj Repić ve, da to ne sme priti na dan pred volitvami? In kaj ve Smodej, da ga tako vztrajno skrivajo v tujini? In kaj je razlog, da zaradi političnega preživetja vladajoči tako fanatično streljajo v – lastno koleno?

Se Golob zgleduje po Vučiću?

Mimogrede, vse skupaj postaja vse bolj podobno dogajanju v Srbiji, kjer so te dni prav tako aretirali dva človeka, ki naj bi domnevno načrtovala atentat na predsednika Aleksandra Vučića. Ki je očitno navdih in zgled ne samo za Zorana Jankovića, ampak tudi na Jankovićevega političnega klienta Goloba. Kdor pozorno opazuje, lahko najde veliko skupnih točk. In ni mogoče izključiti niti možnosti, da bo Golob v primeru (sicer zanesljivega) poraza po zgledu Slobodana Miloševića poskušal skupaj z botri ali ponarediti volitve ali pa preprosto zavrniti prenos oblasti na nove zmagovalce. Skratka, Golob očitno sedaj dela »račun brez Kerčmarja« in si tlakuje pot v politični potop.