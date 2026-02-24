(VIDEO) “Preden se lotite kakšnih orodij, da bi me zaustavili, raje trikrat premislite!”

Piše: G. B.

Spletni vplivnež Aleksander Repić je zaradi svoje vloge v zadnjih dneh, ko je pomagal “napolniti” profile Roberta Goloba in Svobode, postal tarča pritiskov.

Kot je pojasnil v videoposnetku, mu že prigovarjajo, naj raje neha, če hoče sebi dobro. Vendar ne bo odnehal, pravi. Namignil je celo na možnost, da bi mu priredili kakšno “nesrečo” oziroma “samomor”.

O Repiću je portal Siol pisal, da gre za nekdanjega zapornika. Kar je klasičen primer “kontrole škode”.

Vendar je odločen. Kot pravi, naj tisti, ki ga želijo utišati, raje trikrat premislijo, kakšne posledice to lahko prinese zanje.

Sicer pa, video pove vse: