Veselo: Asta Vrečko vsako leto obdari enake medije

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Največ denarja, da bi bil medijski prostor bolj pluralen, je ministrstvo za kulturo Aste Vrečko (Levica), ko gre za spletne medije in tisk tudi letos podarilo Večeru, Delu, Dnevniku, Gorenjskemu Glasu in Mladini. Vsak je dobil skoraj sto tisoč evrov.

V parlamentu pravkar spreminjajo medijski zakon, da bi tem podjetjem, ki zadnja leta dramatično izgubljajo bralce, za promocijo vladnih strank, podarili še višje vsote. In da bi s konkurenčno prednostjo, ki jim jo zagotavljajo, še bolj onemogočili konkurenco. Letošnji dobitniki so pri Asti Vrečko skoraj abonirani, da dobivajo najvišje vsote. Pred letom in pol sem o enakem razpisu pred dvema letoma poročal tako:

Takrat je bil na vrhu Pod črto, iz katerega je na ministrstvo prišel Asti Vrečko kot svetovalec pomagat Lenart Kučić. Tokrat ta medij ni več povsem na vrhu. Na spisku nižje pa je še vedno. Čeprav sem jih prosil, me iz ministrstva za kulturo letos še niso obvestili, katere medije vse so zavrnili in mi predstavili tudi vseh točkovanj posebne “strokovne komisije”, ki si jo je politično imenovala ministrica za kulturo. Ta komisija s precej arbitrarnim točkovanjem določi, kdo bo dobil denar in kdo ne. Podatke imajo, ker so pri Asti Vrečko že objavili spisek prejemnikov denarja v medijih, ki je sortiran po velikosti podarjenega denarja za tisk in spletne medije letos takšen:

naziv prijavitelja naslov projekta odobrena sredstva v EUR DELO ČASOPISNO ZALOŽNIŠKO PODJETJE D.O.O. Mnenjske strani in rubrike časnika Delo 95.000,00 DNEVNIK MEDIJI, d.o.o. Luč, ki ne sme ugasniti 95.000,00 Gorenjski glas, časopisno podjetje, d.o.o., Kranj Priloga GG+/Snovanja/Karavanke 95.000,00 Mladina časopisno podjetje d. d., Ljubljana MLADINA DRUŽBENA RECENZIJA 95.000,00 Večer mediji, časopisno založniško podjetje, d.o.o. Regionalne in lokalne vsebine v časniku Večer 95.000,00 MBM MEDIA, založništvo, d.o.o. OBALAplus AKTUALNO 58.650,00 MEDIA PARTNER AGENCIJA, tiskovna agencija, d.o.o. STRANPOTI SLOVENIJE: KAKOVOSTNO NOVINARSTVO NA NECENZURIRANO.SI 42.750,00 TSmedia, medijske vsebine in storitve, d. o. o. Aktivno državljanstvo 2025 42.500,00 Časopisno-založniška družba Kmečki glas, d. o. o. SAMOOSKRBNI – BREZSKRBNI 42.441,89 Beletrina, zavod za založniško dejavnost Sotočja, križišča, razgledišča 41.890,50 Pod črto, zavod za ustvarjanje kakovostnega novinarstva Poglobljeno – Inovativno – Multimedijsko: preiskovalni projekt Pod črto 38.950,00 Mladinska knjiga Založba d. d. Vzgoja za medije in funkcionalna pismenost 36.265,85 PRIMORSKE NOVICE, Časopisno – založniška družba, d.o.o., Koper Azienda giornalistico – editoriale, s.r.l., Capodistria PLASTI USTVARJANJA 35.458,19 ZAVOD NEVIODUNUM, zavod za kulturo in odnose z javnostmi ODSTIRANJA TEMELJEV 33.599,63 Podjetje za informiranje Murska Sobota, d.o.o. IZBRANO 29.750,00 Z.O.P. – zavod za oblikovanje prostora Programski sklop revije Outsider: Tema/Fokus 26.250,00 UMCO, podjetje za reklamo, trgovino, založništvo, d.d. Berimo Slovence v BukliPlus 26.208,82 KOROŠKA REGIONALNA TELEVIZIJA, družba za medijsko in propagandno dejavnost d.o.o. KOROŠKI DOGODKI 25.531,68 Oštro, Center za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji Skupaj nad nelegalne avtomobilske odpade 24.437,50 Zavod Co-Kreate PreLom ljubljanska agora 19.935,00 Klub radio Terminal POPolitiki 16.642,50 Časoris, zavod za informiranje in izobraževanje Časoris, spletni časopis za otroke 15.453,85 Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Tuj-Tuja: razbijamo mite o tujih delavkah in delavcih v Sloveniji 13.785,93 Zavod za ustvarjanje avdio in drugih medijskih vsebin Strašno hudi Strašno hudi glasovi sprememb 12.000,00 Založba Goga, zavod za založniško in umetniško dejavnost ERast.si – Glas kulture, literature in družbenih vprašanj jugovzhodne Slovenije 9.236,25 Zavod za založniško dejavnost Vzajemnost Aktualno 8.984,25 Društvo humanistov Goriške Kritično mišljenje v času polikrize 8.550,00 Graffit Line d.o.o. PREMISLEKI – rubrika poglobljenih zapisov, komentarjev in ocen dogajanja v ožji in širši skupnosti 7.875,00 Asociacija, društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture Kulturosfera 2025: Čezsektorski pogledi za kulturo prihodnosti 7.661,31

Skupaj so spletnim in tiskanim medijem razdelili več kot milijon evrov. Radijskim in televizijskim medijem pa dodatno še slabe tri milijone evrov.

Kot sem poročal, so projekt Spletnega časopisa na ministrstvu za kulturo na tem razpisu zavrnili. Zaprosil sem za deset tisoč evrov, vsebina prijave je bila enaka kot v preteklosti, ko so Spletnemu časopisu na ministrstvu, ko so ga vodili ministri iz SD, dvakrat dodelili sofinanciranje, a sem se mu drugič odpovedal, ker sem prevzel vodenje uredništva Siol.net, ki je v lasti državnega Telekoma.

Celoten spisek, ki ni sortiran po višini podarjenega denarja, na katerem so tudi radijske in televizijske postaje, ki jim denar delijo posebej in v še večjih vsotah, je takšen:

Večina vseh novinarjev in medijskih delavcev v državi je zaposlena na državnih RTVS in STA, kjer so vse plače praktično v celoti financirane državno. Trga, ko gre za medije, praktično ni. Zaradi obsežnih posredovanj države.

Tokratni razpis in obsežno plačevanje povsem državnih medijev (med te sodi tudi Siol.net TSmedie) pa nista edina način, kako vladne stranke financirajo sebi naklonjene medije ali kako poskušajo vplivati nanje, onemogočajo pa kritične. Pred pol leta so razdelili 4,2 milijona evrov za “razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij”, med dobitniki več kot sto tisoč evrov v več letih je bil tudi aktivističen provladni medij Oštro Anuške Delić, pa tudi vladajočim strankam zelo naklonjeno društvo novinarjev. Tista delitev denarja je pokazala dodatno dimenzijo lanske odločitve ministrstva za kulturo Aste Vrečko (Levica), ki je Zavodu za svobodo izražanja, ki izdaja Spletni časopis, zavrnilo podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu. Dodatno dimenzijo ob tem, da so s tem državljanom onemogočili financiranje tega medija z delom dohodnin, zaradi česar sem za status zaprosil. Če ti tega statusa ne dodelijo, pa tudi na tistem razpisu za 4,2 milijona za vladnike ne moreš kandidirati. Idejo nekdanjega finančnega ministra in predsednika NSi Andreja Bajuka, naj državljani sami odločijo, komu bodo zaupali majhen del svoje dohodnine, so preoblikovali tako, da še več delijo politiki. Da ne bi prišel v roke nepravih organizacij in medijev.

Odloča praviloma ista ali podobna politično nastavljena “strokovna” komisija in to z arbitrarnim ocenjevanjem. Uspejo tisti, ki so “naši”.

Popravek: V članku je bil pomotoma najprej kot spisek, ki je bil razdeljen ta mesec, predstavljen spisek dobitnikov iz leta prej. Z napako se opravičujem. Dobitniki lani so bili na vrhu tudi enaki kot vsako leto, le vsote so bile nekoliko manjše: