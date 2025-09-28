Piše: Moja Dolenjska

“Vedno je nekdo drug kriv. Pa toliko dobrih idej imajo.”

Tako je Igor Muževič, zdravnik in predsednik Sindikat družinskih zdravnikov PRAKTIK.UM., na omrežju X komentiral današnjo polomijo vladajočih pri pošiljanju sporočil SI-Alarm.

Znani novinar in urednik Uroš Urbanija pa je dodal: “Ampak res, česar koli se loti Golob, je na koncu popolna blamaža. Edino nekaj pa znajo: denar vsem davkoplačevalcem dobesedno krasti iz denarnic. Ni čudno, da so nas po neto dohodkih spravili na raven Hrvaške. Res pa imajo do Venezuele še kar nekaj prostora.”

Projekt SI-Alarm vodi ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki ga po odstopu Emilije Stojmenove Duh vodi Ksenija Klampfer (obe iz Gibanja Svoboda). Prva je bila primorana odstopiti, bo tudi Klampferjeva? Po nekaterih podatkih naj bi za ta projekt porabili 4 milijone evrov, testno sporočilo pa so danes prejeli le redki, ob tem nekateri namesto ob 12. uri nekaj pred 16. in še to zgolj v angleščini.

