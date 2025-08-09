V zgolj sedmih mesecih porabili milijardo več kot je bilo prihodkov

Piše: Moja Dolenjska

Kot vse kaže, vlada Roberta Goloba vse bolj neracionalno ravna z javnim denarjem. V zgolj prvih sedmih mesecih letošnjega leta je namreč država porabila skoraj milijardo evrov več, kot je bilo javnih prihodkov.

Po uradnih podatkih, so bili namreč odhodki državnega proračuna v prvih sedmih mesecih letošnjega leta 7,4 odstotka višji kot v istem obdobju lani, v državni blagajni pa je posledično zazevala skoraj milijardo evrov vredna proračunska luknja. Prihodki državnega proračuna so v prvih sedmih mesecih letošnjega leta 8,2 milijarde evrov, odhodki pa 9,1 milijarde evrov.

Vlada sicer načrtuje, da bodo prihodki državnega proračuna v letošnjem letu znašali 15,2 milijarde evrov, odhodki v višini 17,1 milijarde evrov, Razliko v višini skoraj dveh milijard bomo krili z novim zadolževanjem.