V torek se bosta dizel in bencin menda občutno pocenila

Piše: C. R., STA

Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih Financ v torek znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za en cent na 1,61 evra na liter. Bolj izrazit padec cene je pričakovati pri dizlu, pocenil naj bi se za 10 centov na 1,72 evra. Podoben premik se obeta tudi pri kurilnem olju, cena litra naj bi po novem znašala manj kot 1,40 evra.

Po iranski napovedi odprtja Hormuške ožine ob sklenjenem premirju v Libanonu in Iranu so se cene nafte ob koncu tedna močno znižale, evro pa se je v primerjavi z dolarjem minuli teden okrepil. To po ocenah Financ odpira prostor za opaznejše znižanje cen dizla in kurilnega olja, medtem ko je pri bencinu pričakovati le manjši popravek navzdol.

Pri Financah medtem ob izračunih novih cen pogonskih goriv poudarjajo, da je v času visoke nihajnosti cen njihova ocena otežena, saj nimajo dostopa do vseh podatkov. Ocene za tokratno spremembo so narejene ob predpostavki nespremenjenih trošarin za prodajalne zunaj avtocest in hitrih cest.

Naftni trgi so v petek doživeli izrazit obrat. Potem ko so iranske oblasti sporočile, da bo Hormuška ožina v času premirja v Libanonu odprta za trgovska plovila, je cena soda nafte brent zdrsnila za več kot 10 odstotkov. Trg je tako dobil signal, da vlagatelji vsaj časno računajo na umirjanje razmer in delno normalizacijo cen nafte.

Se pa razmere hitro spreminjajo. Že danes je namreč Iran naznanil, da bo vojska uvedla “strog nadzor” nad Hormuško ožino, dokler se bo nadaljevala ameriška blokada iranskih pristanišč. Če bo Iran pri tem vztrajal, bodo cene nafte najbrž spet poskočile.

Trenutno je treba na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,620 evra, za liter dizla 1,822 evra, za liter kurilnega olja pa 1,484 evra. Take cene veljajo do vključno ponedeljka.

Vlada že ta teden v trošarine ni posegala. Za dizel in kurilno olje so trošarine že tako ali tako na minimumu, nekaj prostora za znižanje je še pri 95-oktanskemu bencinu. Marže trgovcev so v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov še naprej omejene.

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem od 20. marca oblikujejo prosto. Na Petrolovih bencinskih servisih ob avtocestnem omrežju liter dizla danes po podatkih s spletne strani goriva.si stane 1,967 evra, liter 95-oktanskega bencina pa 1,813 evra. Nekoliko cenejši sta ti gorivi na prodajnih mestih Mola in Ine, kjer liter stane 1,926 oz. 1,720 evra.