V tiskani izdaji Demokracije preberite: Zapleti s preiskovalnimi komisijami v Državnem zboru RS; opozicija sabotirala sama sebe

Piše: Vida Kocjan

Nova koalicija pod vodstvom Janeza Janše in SDS je maja 2026 sprejela novelo zakona o parlamentarni preiskavi, ki naj bi preprečila zlorabe. Opozicija (Svoboda, SD in Levica) je glasovala proti. Zdaj pa spremembe, ki bi omogočale boljši nadzor, poskušajo omejevati z blokadami in proceduralnimi triki. S tem želijo ovirati delo nove večine in preprečiti preiskave lastnih zadev iz prejšnje vlade.

Predvsem Svoboda in Levica kot nova opozicija blokirata in zavlačujeta postopke, s čimer želita preprečiti parlamentarne preiskave v primerih podjetja Gen-I, Roberta Goloba, Star Solarja, Svobode in drugih, vpetih v domnevno deljenje denarja. Preprečujejo tudi obravnavo primera Black Cube.

Opozicija zrušila lastno preiskavo

Opozicija je konec junija sama zrušila lastno preiskavo. Ko bi moral državni zbor na izredni seji sprejeti dnevni red, opozicijskih poslancev preprosto ni bilo (dva sta bila prisotna, a nista glasovala).

Niso glasovali oziroma so bili odsotni: Matjaž Han (SD), Robert Golob (Svoboda), Vinko Logaj (Svoboda), Borut Sajovic (Svoboda), Janja Sluga (Svoboda) in Tina Brecelj (Levica). Z zavrnitvijo dnevnega reda se je izredna seja državnega zbora bliskovito končala. Za dnevni red, na katerem bi odločali o ustanovitvi dveh preiskovalnih komisij (ki ju je zahtevala opozicija), je glasovalo 34 poslancev, proti pa 38.

Zaradi tega državni zbor na zahtevo poslancev Svobode, SD in Levice ni odredil preiskovalne komisije, ki bi preverjala, ali je SDS pred volitvami naročila in plačala podjetju Black Cube intervjuje s predstavniki leve politične, poslovne in odvetniške elite. Prav tako ni odredil nadaljevanja preiskovanja redkih medijev in novinarjev, ki sodijo na desno; v prejšnjem mandatu sta to preiskovalno komisijo vodili Mojca Pašek Šetinc (Svoboda – SD – RTV SLO) in Tamara Vonta (Svoboda), pri čemer je pomagal novinar Tomaž Modic (Necenzurirano).

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