V tiskani izdaji Demokracije preberite: V Iranu brutalno zatrtje protirežimskih protestov

FokusIzpostavljeno
foto: Neil Hall / epa

Piše: Bogdan Sajovic

Ekonomski polom je sprožil množične proteste v Iranu. Iranci hočejo odpravo teokratskega režima. Režim je brutalno obračunal s protestniki. Napovedane so množične usmrtitve. Vladar v izgnanstvu velja za vodjo opozicije proti režimu, ki je strmoglavil njegovo družino. 

V Iranu so potekali masovni protesti, ki so izbruhnili konec decembra lani. Gre za morda največji in najresnejši izziv za teokratski režim po islamski revoluciji leta 1979, ki je prav ta režim pripeljala na oblast.

Protesti so se začeli 28. decembra 2025 v prestolnici Teheran, in sicer na tamkajšnjem osrednjem trgu (bazar) in v nakupovalnih središčih. V nakupovani mrzlici ob koncu leta so se ljudje dejansko zavedeli, kako globoko v gospodarsko krizo je državo zapeljala aktualna oblast.

Revščina in podhranjenost

Ključni element te krize so hiperinflacija oziroma zelo visoka inflacija blizu hiperinflacije, velikanski padec vrednosti riala in močan porast cen, zlasti hrane in osnovnih dobrin.

Rial je v letu 2025 izgubil skoraj polovico vrednosti glede na ameriški dolar. Decembra 2025 je dosegel rekordno nizko raven – okoli 1,45 milijona rialov za 1 dolar. Seveda gre za razmerje na črnem trgu, ki odraža realno stanje, za razliko od uradno določenega tečaja, ki znaša okoli 42.000 rialov za dolar. Mimogrede, ta uradni tečaj je dejansko veljal pred desetimi leti in narodna banka ga še vedno ni spremenila.

