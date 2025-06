V tiskani izdaji Demokracije preberite: »Ta zemlja je prepojena s krvjo nedolžnih«

Piše: Anamarija Novak

Pred Jamo pod Macesnovo gorico je minulo soboto potekala spominska slovesnost za pobite žrtve komunistične revolucije po koncu druge svetovne vojne, ki jo je že 35. pripravila Nova Slovenska zaveza.

Somaševanje je vodil predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje. V pridigi je spomnil, da je »ta zemlja prepojena s krvjo nedolžnih«. Nova Slovenska zaveza je sicer v preteklih letih spominsko slovesnost za pobite ob koncu druge svetovne vojne tradicionalno pripravljala ob breznu pod Krenom, prav tako v Kočevskem rogu, letos pa jo je po letu 2020, ko se je to zgodilo prvič, drugič pripravila ob Jami pod Macesnovo gorico. V njej so po ugotovitvah zgodovinarjev do izkopa ležale predvsem slovenske žrtve, večinoma domobranci, ki so jih partizanske sile brez sodbe pobile ob koncu druge svetovne vojne.

Resnica – temelj svobode in sprave

»Mineva osemdeset let od konca druge svetovne vojne, a rane, ki jih je povzročila, v našem narodu še niso zaceljene. Vzrok ni v namernem odpiranju brazgotin, temveč v tem, da te rane zaradi zgodovinskih okoliščin, pomanjkanja ustrezne volje in odsotnosti potrebnih dejanj v resnici nikoli niso bile zares oskrbljene. Zločini revolucionarnega nasilja niso bili obsojeni, nedolžno ubiti niso bili oprani krivde, njihovi posmrtni ostanki še vedno nerazumno dolgo niso pokopani. Mrtvi in njihove družine čakajo na priznanje in na obžalovanje zlih dejanj,« je v mašnem nagovoru dejal škof Saje in ob tem opozoril na nujnost primernega pokopa po vojni pobitih, saj sta »vsak pokop in grob priznanje in izraz človeškega dostojanstva – ne glede na njegovo versko ali narodno pripadnost, preteklost ali vlogo v zgodovini«, hkrati pa na nujnost spravnega procesa. A, kot je dejal, sprave ne more biti brez resnice, prav tako ne odpuščanja brez priznanja krivde. Ob tem se je naslonil na Jezusove besede: »Spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila.« Ta resnica ne izhaja iz političnih interesov, temveč iz Božje ljubezni. Svoboda, ki jo Jezus ponuja, osvobaja iz verig sovraštva in maščevanja.

