V tiskani izdaji Demokracije preberite: Sporno financiranje t. i. nevladnikov; je vlada obvodno financirala predvolilno kampanjo nevladne organizacije Asociacija?

Piše: Vida Kocjan

Vladajoča koalicija (Gibanje Svoboda, SD in Levica) je takoj po volitvah leta 2022 začela z obilnim nagrajevanjem sebi lojalnih levičarskih nevladnih organizacij, ki so ji omogočile vzpon na oblast.

To se nadaljuje skozi celoten mandat, v zadnjih dneh pa je v javnosti izredno odstopalo financiranje nevladne organizacije Asociacija s polnim imenom društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture z naslovom na Metelkovi 6 v Ljubljani. To društvo se je namreč edino med njimi vključilo v referendumsko kampanjo za izjemne dodatke oziroma privilegirane pokojnine peščici posameznikov. Društvo je bilo namreč eno od dvanajstih uradnih organizatorjev kampanje.

Kot takšni so zagovarjali zakon, ki so ga pripravili na ministrstvu za kulturo pod vodstvom Aste Vrečko, koordinatorice Levice. Prepričevali so nas, da je »zakon korak v pravo smer«. Pri zagovarjanju svojih stališč so bili zelo dejavni, niso pa pojasnili, kdo jih financira in kako so povezani z vladajočo levičarsko elito. Vsaka predvolilna kampanja organizatorje namreč stane in tudi pri Asociaciji ni nič drugače.

Vse pa kaže, da financiranje dejavnosti nevladne Asociacije v povezavi z referendumsko kampanjo plačujemo kar davkoplačevalci. Asociacija je namreč aprila 2025 prejela 26.000 evrov, maja 2025 pa še 193.798 evrov. Skupno 219.798 evrov v dveh mesecih kot še nikoli doslej. Prvi znesek jim je aprila nakazalo ministrstvo za kulturo pod vodstvom Aste Vrečko, drugega, za to društvo astronomskih 193.798 evrov, pa jim je maja nakazalo ministrstvo za javno upravo pod vodstvom Franca Propsa (Gibanje Svoboda).

Obvodno financiranje kampanje?

Po razkritju se je postavilo vprašanje, ali gre za obvodno financiranje kampanje. Nevladna organizacija, ki sodeluje v politični kampanji, je namreč prejela visoka javna sredstva iz državnega proračuna, in to tik pred kampanjo oz. v času kampanje.

