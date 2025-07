V tiskani izdaji Demokracije preberite: Slovenskemu pravosodju katastrofalna ocena iz EU

Piše: Anamarija Novak

Slovenija se v letnem poročilu EU Justice Scoreboard sooča z resnimi izzivi pri obravnavi korupcije v pravosodju. Kljub nadpovprečnemu številu sodnikov ostajajo sodni postopki za korupcijske zadeve in pranje denarja med najpočasnejšimi v EU.

EU Justice Scoreboard 2025 in prejšnja poročila − Evropska komisija jih pripravlja od leta 2013 − podajajo podrobne podatke o učinkovitosti, kakovosti in neodvisnosti pravosodnih sistemov v državah članicah EU, vključno s Slovenijo. Poleg uvodoma izpostavljenega problema politični vplivi in zaznave korupcije v sodstvu še vedno vzbujajo zaskrbljenost, kar je Slovenijo letos prvič uvrstilo na seznam problematičnih držav glede vladavine prava. Za izboljšanje stanja so potrebne nadaljnje reforme, vključno z večjo digitalizacijo, specializacijo sodišč in krepitvijo neodvisnosti pravosodja, piše v omenjenem poročilu.

Počasnost postopkov

Slovenska sodišča so v omenjenem poročilu izpostavljena kot med najpočasnejšimi v EU pri obravnavi primerov, povezanih s korupcijo in pranjem denarja. To potrjujejo tudi starejša poročila, kot je EU Justice Scoreboard 2023, ki navaja, da so postopki na prvi stopnji v kazenskih zadevah, povezanih s podkupovanjem (bribery), v Sloveniji med daljšimi v EU. V nekaterih državah članicah se taki postopki končajo v približno enem letu, medtem ko v Sloveniji lahko trajajo do štiri leta ali več. Povprečno se prvostopenjski postopek pranja denarja konča po približno 800 dneh, prvostopenjski postopek korupcijskih primerov pa po približno 500 dneh. Pri tem je treba poudariti, da poročilo spremlja postopek izključno do konca prve stopnje. Težava slovenskega pravosodja pa so seveda nadaljnje instance, ki sodijo prepočasi, hkrati pa ne prevzemajo odgovornosti – namesto da bi odločile vsebinsko, za kar imajo vse pristojnosti, na koncu sodbe razveljavljajo in pošiljajo nazaj na nižjo instanco. S tem si seveda višja sodišča umijejo roke, hkrati pa preprečijo, da bi se pravica izvršila pravočasno – postopki na vnovičnih sojenjih pogosto zastarajo, preden pride do prave vsebinske sodbe.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!