V tiskani izdaji Demokracije preberite: Skrajni čas, da se Evropa iztrga iz prebujenske blaznosti

Nastaja novi svetovni red, kar je bilo vidno na pravkar končanem Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu. Elon Musk je prinesel optimistično vizijo prihodnosti. Donald Trump je kritiziral evropske voditelje. Sledenje globalistični agendi uničuje našo celino. Energija je ključna za razvoj umetne inteligence.

V švicarskem Davosu je pretekli teden potekal 56. Svetovni gospodarski forum (The World Economic Forum – WEF) oziroma Davos 2026. Od 19. do 23. januarja je na njem sodelovalo okoli 3.000 pomembnežev iz več kot 130 držav, vključno z voditelji držav, predstavniki vlad, civilne družbe in akademskih ustanov. Glavna tema je bila »Duh dialoga« (A Spirit of Dialogue), ki je poudarjala sodelovanje, inovacije in reševanje skupnih globalnih izzivov v času geopolitičnih napetosti, ekonomskih premikov in sistemskih tveganj. Razprave so izpostavljale »nov nivo« dialoga, rekordno udeležbo političnih voditeljev, sklenjene nove dogovore in osredotočenost na prelomne točke v globalnem sodelovanju.

Vrsta pomembnih tem

Srečanje je poudarilo prehod v multipolarni svet z razdrobljenimi zavezništvi, ekonomskim nacionalizmom in regionalnimi bloki, ki preoblikujejo globalno dinamiko. Trgovina se hitro spreminja – geopolitična kompleksnost pospešuje nove dogovore, medtem ko se stari modeli globalizacije soočajo z izzivi. Voditelji so obravnavali motnje v trgovini (npr. zaradi carin in politik), a pri tem poudarili odpornost globalne rasti (predvidena je okoli 3,3 odstotka) kljub tveganjem, kot so dolgovi in baloni na premoženjskih trgih, od nepremičninskega do delniškega.

