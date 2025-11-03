V tiskani izdaji Demokracije preberite: Škandalozno zaposlovanje v FURS – primer Zgaga

Piše: Vida Kocjan

V zadnjih dneh je v slovenskem medijskem in družbenem prostoru izbruhnila polemika zaradi zaposlitve novinarja in nekdanjega funkcionarja stranke Socialni demokrati (SD) Blaža Zgage v Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) na delovnem mestu, kjer bi pričakovali visoko strokovnost.

Zgaga, ki je bil kandidat stranke Socialni demokrati (SD) za poslanca, je dobil delovno mesto v sektorju za preiskave, kjer ima dostop do občutljivih davčnih in finančnih podatkov davkoplačevalcev. Kritiki to označujejo kot škandalozno in politično motivirano kadrovsko odločitev, ki ogroža neodvisnost institucije. Odzivi so zelo negativni.

Zahtevani pogoji izredno ohlapni

Zaposlitev je bila javno potrjena v drugi polovici oktobra. Po nekaterih virih naj bi bil Zgaga na FURS delal že od poletja, kar je prav verjetno. Razpis za zasedbo delovnega mesta finančni svetnik v Upravi za davke na Generalnem finančnem uradu je FURS objavil 4. junija 2025, in sicer samo na vladnem portalu (gov.si) in Zavodu RS za zaposlovanje, zaključen je bil 1. julija 2025, rok za prijavo pa 8 dni po objavi. Na razpis oziroma javni natečaj, kot pravijo uradno, so se prijavili štirje kandidati, so nam sporočili iz finančne uprave. Več ne razkrivajo, prav tako niso pojasnili, kdo so bili člani izbirne komisije.

