V tiskani izdaji Demokracije preberite: Posledice suše so katastrofalne: Predvideni ukrepi za pomoč kmetom

Piše: Vida Kocjan

Letošnja suša je ena najobsežnejših in najhujših v zadnjih letih. Prizadela je skoraj vse kmetijske panoge v Sloveniji. Prejšnji teden sta si predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) dr. Jože Podgoršek in po pooblastilu resornega ministra Janeza Ciglerja Kralja tudi državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec skupaj ogledala posledice na kmetijskih površinah po različnih delih države.

Na številnih območjih so pridelki že močno zmanjšani, ponekod pa izgube dosegajo tudi 100 odstotkov. Poleg količine je prizadeta tudi kakovost pridelka. Posebej skrb vzbujajoče je stanje na travinju, kjer bo zaradi slabe kakovosti krme marsikje ogrožena zadostna preskrba živine v zimskem obdobju. Suša je močno prizadela tudi koruzo, krompir, vrtnine, sadovnjake, vinograde in hmeljišča. Posledice se kažejo tudi v vrtnarstvu in sladkovodnem ribogojstvu, kjer nizki pretoki in visoke temperature vode povzročajo dodatne težave. Skrb vzbujajoče so tudi napovedi za gozdove, saj dolgotrajna suša povečuje nevarnost razmnožitve podlubnikov.

Predsednik KGZS dr. Jože Podgoršek je ob tem opozoril, da kmete poleg izpada pridelka močno bremenijo tudi visoki vhodni stroški za gnojila, gorivo in drugi reprodukcijski material. Številne kmetije se soočajo s pomanjkanjem likvidnih sredstev za nakup krme. Ob ogledu je bilo izpostavljeno, da so poleg finančne pomoči nujne tudi hitrejše administrativne rešitve.

KGZS sicer že dlje časa opozarja na predolge postopke pri umeščanju kmetijskih objektov v prostor ter na pridobivanje soglasij in dovoljenj za namakalne sisteme. Prav hitrejše investicije v namakanje in učinkovitejše zadrževanje vode bodo ključne za večjo odpornost slovenskega kmetijstva na podnebne spremembe.

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