V tiskani izdaji Demokracije preberite: Populistično vladno sprejemanje zakonov – predvolilni bombončki

Piše: Vida Kocjan

Vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) na hitro sprejema populistične zakone in ukrepe, za katere upajo, da jim bodo služili pri pridobivanju volilne podpore. Gre za predvolilne bombončke. Prihodnje redne državnozborske volitve so predvidene spomladi 2026, zato je zdajšnje obdobje že predvolilno.

V bistvu gre za populizem, ignoriranje prejšnjih opozoril, na primer o varnosti, zakone in ukrepe sprejemajo po hitrem postopku pred volitvami. Cilj je reševanje izrazito padajoče javnomnenjske podpore.

Golobova vlada je v zadnjem obdobju sprejela ali napovedala več zakonov. Eden je t. i. Šutarjev zakon oziroma zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti. Napisali so ga v naglici in nato na hitro sprejeli novembra 2025, po umoru 48-letnega Aleša Šutarja v Novem mestu. Robert Golob ga je zagovarjal kot nujnega zaradi varnosti, poznavalci pa kot panični odziv na romsko problematiko in predvolilni manever. Vladajoča koalicija prej tri leta in pol ni naredila nič za ureditev razmer na področju romske problematike in s tem povezanega nasilja. Arogantno so zavračali vsa opozorila opozicijskih strank SDS in NSi, pa tudi predloge enajstih županov jugovzhodne Slovenije in Posavja. Slednji so v državni zbor z več kot 31.500 podpisov volivcev in volivk že kmalu po volitvah leta 2022 vložili predloge sprememb petih zakonov. Zelo aktivne so bile tudi posamezne civilne iniciative s tega območja, Golob in njegovi so vse zavračali. Celo z zmerjanjem. Kriminal posameznih skupin je naraščal, ko je prišlo do umora Šutarja, pa se je Golob nenadoma »zbudil«. Zakon, ki so ga sprejeli, je slab in ima polno lukenj. Ampak to zdaj Golobovih ne zanima več.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!