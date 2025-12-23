V tiskani izdaji Demokracije preberite: Politično ozadje obračuna s priljubljenim ortopedom in kirurgom

Piše: Vida Kocjan

Zrežiran napad Roberta Goloba na dr. Gregorja Kavčiča, enega najboljših ortopedskih kirurgov v Sloveniji, je napad na vse zdravnike v Sloveniji. V sobanah tranzicijske levice umetno zrežirana afera pomeni iskanje notranjega sovražnika, razdvajanje ljudi in odvračanje pozornosti od lastne nesposobnosti, uničenja zdravstva in nedelujoče dolgotrajne oskrbe.

Golobu pri tem izdatno pomaga koalicijska stranka SD; direktorica SB Novo mesto Milena Kramar Zupan je visoka funkcionarka te stranke. Neverjetno je tudi, da so se dr. Kavčiču v SB Novo mesto s takšno lahkoto odpovedali. Prav on je namreč ortopedijo v SB Novo mesto postavil na res zelo visoko raven. Neverjetno je tudi, kako znajo v tranzicijski levici, tokrat na čelu z Golobom, kriminalizirati najuspešnejše zdravnike, opozarjajo strokovnjaki.

Danes je to Kavčič, pred časom so se tako spravili na dr. Marka Noča, ki je opozarjal na korupcijo v zdravstvu. Oba sta kirurga, vzeli so jima možnost opravljanja dela, ki jima je najbliže. Kdo bo naslednji? Velika škoda pa je povzročena predvsem bolnim.

»Obtožen«, kje je resnica?

Kavčiča so obtožili konflikta interesov, ker naj bi zaradi njegovega dela pri koncesionarju podaljševal čakalne dobe. Obtožili so ga, da je paciente preusmerjal h koncesionarju in s tem daljšal čakalne vrste. Vendar pa je resnica drugačna.

