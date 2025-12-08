V tiskani izdaji Demokracije preberite: Očitki na račun ministra Simona Maljevca se stopnjujejo

Piše: Vida Kocjan

Z uvedbo novega sistema dolgotrajne oskrbe, ki je na papirju zaživel 1. decembra, se kaže veliko nezadovoljstvo zaradi velikih zamud, neizpolnjenih obljub in slabega izvajanja. Čeprav so vladajoči obvezne prispevke začeli pobirati že 1. julija, storitev v praksi skoraj ni in jih v polnosti še dolgo ne bo.

V celoti gledano se novi sistem dolgotrajne oskrbe srečuje z zamudami, nedelujočo infrastrukturo, s pomanjkanjem kadrov in pomanjkljivim načrtovanjem. Na papirju uvedene pravice niso dostopne.

Razkorak med obljubami politike in dejanskim stanjem je velik, zato je razočaranje upravičeno tako pri potencialnih uporabnikih kot pri izvajalcih sistema.

Polovica denarja že izpuhtela, kadrovske težave

Do konca oktobra je bilo tako pobranih že 161 milijonov evrov, skoraj polovica pa tudi porabljena. Na terenu so velike težave pomanjkanje kadra, še posebej oskrbovalk, strežnic, negovalk in drugih deficitarnih poklicev, počasno odločanje centrov za socialno delo in popolnoma nefunkcionalen ali prepozen informacijski sistem.

Po ocenah centrov za socialno delo lahko pričakujemo, da bodo ljudje na odločbo o pravici čakali tudi pol leta. Medtem pa pomoč na domu še vedno ostaja storitev, ki jo je treba doplačevati iz lastnega žepa, saj izvajalcev ni dovolj. Domovi za starejše še za lastne stanovalce nimajo dovolj kadra. Poleg tega so ti slabo plačani.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!