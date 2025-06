V tiskani izdaji Demokracije preberite: Nove posplošene vrednosti nepremičnin

Piše: Marjeta Bogataj

Posplošena vrednost vseh nepremičnin v državi je ocenjena na 298 milijard evrov, kar je po oceni Gursa okoli osem odstotkov več kot oktobra lani. Novi podatki bodo med drugim vplivali na socialne transferje, a ne še takoj, ter seveda na nepremičninski davek, če bo ta uveljavljen.

Geodetska uprava RS (Gurs) je 18. maja javno objavila nove posplošene vrednosti nepremičnin, ki odražajo stanje nepremičninskega trga na dan 1. januar 2025. Posplošene vrednosti so izračunane za vse nepremičnine, ki so evidentirane v evidenci vrednotenja, in sicer ob upoštevanju njihovih temeljnih lastnosti (raba, lokacija, velikost, starost stavb in delov stavb ter kakovost). Nove posplošene vrednosti nepremičnin so dostopne prek namenskih aplikacij, objavljenih na portalu Prostor, vseeno pa Gurs lastnikom nepremičnin pošilja tudi potrdila po pošti; po predvidevanjih naj bi jih razposlali do konca maja.

Posplošena vrednost se je v osmih letih podvojila

Nove posplošene vrednosti nepremičnin so izračunane na podlagi novih modelov vrednotenja (uredbo o teh modelih je vlada potrdila aprila, veljati je začela 13. maja); Gurs je namreč ob preverjanju njihove ustreznosti – kar mora po zakonu storiti na dve leti – ugotovil, da ne ustrezajo več stanju na terenu. Nato je na podlagi predloga novih modelov oktobra lani izvedel poskusno vrednotenje.

Posplošena vrednost vseh nepremičnin v državi je po novem ocenjena na 298 milijard evrov, kar je po besedah generalnega direktorja Gursa Tomaža Petka glede na tiste iz oktobra lani višj za okoli osem odstotkov. Če pa pogledamo »popis nepremičnin« iz leta 2017, ko so bile te ocenjene na 160 milijard evrov, vidimo, da se je njihova vrednost v osmih letih skoraj podvojila.

