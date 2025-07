V tiskani izdaji Demokracije preberite: Janković še vedno dela, kar zahoče, tudi na “drekovodu”

Piše: Vida Kocjan

Ljubljanski župan Zoran Janković ima močan vpliv na vladajočo koalicijo (Gibanje Svoboda, SD in Levica) in celo na institucije, kot je Agencija RS za okolje (Arso), kar mu omogoča nadaljevanje projektov, kot je kanal C0.

Kljub ostrim kritikam in pravnim zapletom tako vztraja pri projektih, in to ne samo pri sporni graditvi kanalizacijskega voda prek ljubljanskega vodonosnika, pač pa tudi pri garažni hiši pod ljubljansko tržnico. Nadalje je več kot očitno, da ima močan vpliv tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije, znane so tudi njegove povezave z delom pravosodja.

Graditev kanala C0

Marca 2025 je Upravna enota Ljubljana ustavila izdajo gradbenega dovoljenja za zadnjih 128 metrov kanala C0. Kot razlog so navedli pomanjkanje pravnomočnih dovoljenj in nepravilnosti pri presoji vplivov na okolje. Ugotovili so tudi, da so bila nekatera gradbena dovoljenja izdana pred izvedbo okoljske presoje, kar je sprožilo kritike in kazenske ovadbe. Za graditev 12,1 kilometra kanalizacijskega voda je bilo namreč izdanih osem ali devet dovoljenj. Mestna občina Ljubljana (Mol) pod Jankovićevim vodstvom je nato vložila tožbo. Trdijo, da dodatna betonska kineta (zaščita cevi) ne zahteva okoljevarstvenega dovoljenja. Janković tako od uveljavljanja svojih načrtov ne odstopa. Pri tem ignorira mnenje stroke in zdravnikov, kar nakazuje njegovo samovoljno odločanje.

