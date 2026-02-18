V tiskani izdaji Demokracije preberite: Golobova vlada v svojem mandatu namenila na milijone evrov za migrante

Piše: Andrej Sekulović

Golobova vlada namenja vrtoglave vsote za migrante. Migracije so ob njenem nastopu poskočile, kljub zmanjšanju se še vedno niso vrnile na številke pred Golobovo vladavino. Slovenija poleg tega prispeva v skupno blagajno novega migrantskega pakta Evropske unije.

Temeljna naloga oz. namen vsake vlade ali oblasti je, da skrbi za interese in blaginjo naroda, ki mu vlada in ga predstavlja. A po teh kriterijih velika večina liberalnih vlad držav članic EU pogrne na celi črti, kar velja tudi za trenutno levičarsko Golobovo vlado. To se jasno odraža tudi v migrantski politiki, ki jo namesto dolžnosti do naroda in skrbi za varnost slednjega vodijo ideološki in finančni interesi liberalnega in levičarskega vladajočega razreda. Golobu so na oblast pomagali »migrantoljubni« nevladniki, koalicijo pa je sestavil tudi z nekaterimi izjemno promigrantskimi levimi strankami. Ves čas njegove vladavine se ogromna sredstva iz žepov davkoplačevalcev namenjajo za migrante, ki velikokrat izkoriščajo zakonodajo, najverjetneje pa jim prav levičarski nevladniki svetujejo, kako lahko to počnejo.

Robert Golob je jasno pokazal svojo naklonjenost migracijam, ko je oktobra 2023 izjavil: »Prepričan sem, da je edina pot, kako učinkovito upravljati z migracijami, legalizacija. Ker so migracije vedno bile in vedno bodo, jih je treba čim več spraviti prek legalnih oblik.« Češ da bosta Evropa in Slovenija lahko reševali problem pomanjkanja delovne sile: »Konec koncev Evropa potrebuje delovno silo in tudi legalne načine, kako pomagati tem ljudem, da pridejo do služb in domov v Evropski uniji na popolnoma legalen način.« No, če odmislimo glavno grožnjo množičnih migracij, ki je predvsem demografska, lahko vidimo, da so migranti predvsem zelo velik strošek za Slovenijo.

