V tiskani izdaji Demokracije preberite: Gibanje Svoboda sporno financira svojo volilno kampanjo

Piše: Vida Kocjan

Gibanje Svoboda se sooča z obtožbami o spornem financiranju predvolilne kampanje pred državnozborskimi volitvami, ki bodo 22. marca 2026. Oglasno kampanjo so sprožili že decembra, v stranki molčijo, poznavalci pa opozarjajo, da to lahko vodi celo v razveljavitev volitev.

Gre za kampanjo pred uradno kampanjo, kar pomeni obvod zakona o volilnih in referendumskih kampanjah.

V decembru 2025 je Gibanje Svoboda (oziroma z njim povezane strukture) začelo obsežno oglasno kampanjo prek spletne strani Slovenija naprej. Po piškotnih pojasnilih na tej strani naj bi v obdobju od 1. decembra 2025 do 19. februarja 2026 namenili 150.000 evrov za oglaševanje v korist vladajoče stranke.

Molčijo o svoji kampanji

Stranka molči o tej temi – na njeni uradni spletni strani, v drugih aktualnih objavah, denimo na Facebooku, in izjavah vodilnih ni nobenega omembe te afere. Predsednik stranke Robert Golob na vprašanja novinarjev o tej kršitvi ne odgovarja.

O tem molčijo tudi v mainstream medijih, tj. v vladajoči eliti naklonjenih medijih, kot so RTVS, 24ur, Delo, Večer, Siol in podobno. Do začetka tega tedna pri njih namreč ni bilo nobenega članka, ki bi omenjal uradni odziv Svobode na to temo. Trenutno ni niti nobene uradne preiskave ali znane kazenske ovadbe. Vprašamo se lahko, kako drugače bi bilo, če bi takšno nezakonito kampanjo izvajala največja opozicijska stranka SDS? Raztrgali bi jo.

