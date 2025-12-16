V tiskani izdaji Demokracije preberite: Frakcijski boji znotraj rdečih sindikatov ZSSS

Piše: Vida Kocjan

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZZZS) je sekretarju sindikata poklicnih gasilcev Davidu Švarcu, ki je aktivno nastopal proti pokojninski reformi, izrekla opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja. Očitajo mu kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Švarc opozorilo razume kot grožnjo, s katero mu poskušajo preprečiti aktivno sindikalno delo.

David Švarc je v zadnjih mesecih javno nastopal proti pokojninski reformi v okviru t. i. Delavske koalicije, ki je tudi zbirala podpise za zakonodajni referendum, na katerem bi odločali o reformi oziroma popravkih pokojninske zakonodaje. Že v času zbiranja podpisov so se dogajale čudne stvari, Delavski koaliciji pa ni uspelo zbrati dovolj podpisov.

ZSSS je namreč podprla spremembe pokojninskega zakonodaje, kot jih je pripravil Luka Mesec (Levica). Švarcu, ki je na zvezi zaposlen, pa zdaj očitajo, da je kršil določila pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja. V ZSSS so svoje grožnje v nekaterih medijih sicer opravičevali, da ne gre za opozorilo zaradi drugačnega ali kritičnega mnenja, ampak za opomnik, da je zaposleni v organizaciji dolžan delovati v skladu s pogodbo o zaposlitvi, sklepi in navodili, delodajalec pa ga ima pravico in dolžnost na to opozoriti. Pozabili so, da so »sindikati« in kaj je njihova naloga.

V izdanem opozorilu Švarcu očitajo, da je ravnal v nasprotju z navodili delodajalca in s sklepi organov delodajalca, da je nekatere aktivnosti izvajal med delovnim časom in prek službene elektronske pošte, pa tudi, da je sabotiral aktivnosti ZSSS pri predstavitvi in pojasnjevanju sprememb pokojninske zakonodaje. Zagrozili so mu še, da mu bo, če bo v šestih mesecih znova kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja, ZZZS odpovedala pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga. Tako se v ZZZS, ki velja za rdeče obarvan sindikat, izživljajo nad svojimi člani in zaposlenimi.

