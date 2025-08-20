V tiskani izdaji Demokracije preberite: Evropa se sooča z zatonom prebivalstva in demografsko krizo

Piše: Andrej Sekulović

Evropa se je znašla pod ledom demografske zime. Nizka rodnost ogroža prihodnost civilizacije. Migranti imajo v povprečju več otrok kot domačini. Množične migracije niso rešitev, temveč orodje zamenjave in izbrisa avtohtonih evropskih narodov.

Demografska kriza ne pesti le Slovenije, o čemer smo že poročali, temveč vso Evropo. Trenutni trendi napovedujejo zaton prebivalstva, medtem ko hočejo liberalne elite težavo reševati tako, da na tla stare celine uvažajo množice nekompatibilnih tujcev z višjo rodnostjo. Vendar pa oboje vodi v biološko uničenje starodavnih evropskih ljudstev, ki so zgradila našo civilizacijo. Stopnja rodnosti je med etničnimi Evropejci nizka že več desetletij, medtem ko imajo migranti in njihovi potomci več otrok. Splošna stopnja rodnosti za vzdrževanje in ohranjanje prebivalstva mora biti 2,1 otroka na žensko. A v večini evropskih držav dosega povprečna stopnja rodnosti le med 1,2 in 1,6 otroka na žensko, kar pomeni, da je Evropa padla zaskrbljujoče nizko pod zadostno stopnjo za obnavljanje populacije in nadaljevanje svojega rodu.

Splošna stopnja nizke rodnosti

Po podatkih statističnega urada Evropske unije, Eurostata, katerega glavna naloga je zbiranje, obdelava in objava primerljivih statističnih podatkov o državah članicah EU in državah kandidatkah, je splošna stopnja rodnosti v Evropi 1,4. V zadnjem desetletju je dosegla najvišjo raven leta 2016, a tudi takrat ni dosegla za obnavljanje potrebne ravni, saj je bila 1,58. Od takrat pa se je še bolj znižala, tako da je bila v letih 2023–2024 med 1,39 in 1,41. Tako se več evropskih držav sooča z upadom prebivalstva – z drugimi besedami: na leto več ljudi umre, kot se jih rodi. Enako zaskrbljujoče in porazno je, da je tudi morebitna rast prebivalstva, kjer do nje pride, posledica migracij in ne zvišanja rodnosti.

