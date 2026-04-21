V tiskani izdaji Demokracije preberite: Emisijski kuponi: Kako »zelena agenda« draži elektriko, bogati trgovce in ogroža premogovne regije

Piše: Vida Kocjan

Predsednik SDS Janez Janša že dlje časa opozarja, da CO₂-kuponi močno dvigujejo ceno elektrike, zlasti za premogovne elektrarne. Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) je na primer zgolj lani plačala več kot 250 milijonov evrov za kupone, kar je več kot za premog.

Janša napoveduje, da bodo z odpravo kuponov elektriko pocenili. Kritičen je do sistema kot dela »zelene agende«, ki po njegovem mnenju služi predvsem dobičkom trgovcev in finančnikov, ne pa realnemu zmanjševanju emisij.

Vpliv kuponov na ceno elektrike

Vpliv je cenovno zelo velik. Kuponi so namreč del stroškov marginalne proizvodnje v termoelektrarnah na premog/plin, ki določajo borzno ceno elektrike. Višja cena kupona pomeni višje stroške fosilnih virov in posledično višjo veleprodajno ceno elektrike za vse.

