V tiskani Demokraciji preberite: Zakon o kakovosti v zdravstvu! Ali je to res dosežek te vlade ali le črka na papirju?

Piše: Janez Remškar, dr. med.

Jasno je, da zakon nujno potrebujemo! Potrebujemo zakon o kakovosti in varnosti v zdravstvu! Preobrat na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu je pomenilo poročilo American National Academy of Medicine leta 2000, objavljeno v knjigi: »To err is human!« (Motiti se človeško?)

V ZDA so pred tem naredili obsežno analizo, ki je pokazala bistvene razloge za nenamerne ali nepričakovane posledice za zdravje pri pacientih med zagotavljanjem zdravstvene oskrbe. Ugotovili so, da je napak veliko! Potrdili so, da je 80 do 90 odstotkov napak posledica slabega sistema, za kar je odgovorna oblast. 10 do 20 odstotkov napak je bila posledica ravnanja posameznika, pri tem pa namernih napak skoraj ni bilo! To poročilo je pomenilo začetek graditve varnejšega zdravstvenega sistema in je povzročilo večjo ozaveščenost o medicinskih napakah v ZDA. Prizadevanje za varnost bolnikov, ki je sledilo tej izdaji, se po svetu nadaljuje, nekje hitreje, nekje počasneje!

Korak naprej ali le formalnost?

V Sloveniji je sedanja vlada je pripravila, parlament pa sprejel zakon o kakovosti v zdravstvu. S tem se sedaj hvalijo, kot da je že vse narejeno! Res je, sprejeli so zakon. Ob tem je nujno povedati, da je bilo do sedaj napisanih veliko dokumentov, priporočil, kazalnikov, knjig o kakovosti in varnosti (prof. dr. Andrej Robida. dr. med.) ter izobraževanj. In kaj so sedaj osnove za hvaljenje? V zapisanem je predvideno, kdo bo kaj zagotavljal na področju kakovosti, naloge izvajalcev, pacientov, ZZZS, zbornic, nevladnih organizacij. Predvidene so komisije, agencija za kakovost, predviden je način sporočanja o napakah, podatki o kakovosti bodo javni (mogoče bodo primerjave med bolnišnicami), navedeno je, kako bo z nadzori, zapisano je tudi, da za sporočevalca o nezgodi ne sme biti posledic! Vključene so tudi kazenske določbe.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več