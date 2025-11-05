V tiskani Demokraciji preberite: V Ljubljani gostoval projekt Zlomimo laž, ki analizira informacijsko vojno Kremlja

Piše: Andrej Sekulović

Vojni v Ukrajini žal še ni videti konca kljub Trumpovim prizadevanjem za dosego miru. Vzporedno z vojno na bojiščih poteka tudi informacijska vojna. V Ljubljani je na to temo potekal dogodek projekta Break the Fake.

Od začetka t. i. pomladne ofenzive 2025 je ruska vojska po ocenah analitikov zavzela le okoli 0,4 odstotka ukrajinskega ozemlja. Ob zdajšnjem tempu bi za popolno okupacijo štirih že razglašenih regij – Luganske, Donecke, Hersonske in Zaporoške – potrebovala še pet let, za preostanek Ukrajine pa več kot stoletje. Frontna črta ostaja skoraj nespremenjena od neuspešnega ukrajinskega protinapada leta 2022. Po srečanju med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ukrajinskim voditeljem Volodimirjem Zelenskim je Washington podprl možnost premirja na obstoječih položajih, a zavrnil ruske zahteve po dodatnem ozemlju. Vladimir Putin naj bi bil v pogovoru s Trumpom vztrajal pri popolnem nadzoru nad Doneckom kot pogojem za konec vojne. Čeprav so pod Trumpom ZDA na začetku skušale prevzeti bolj nevtralno vlogo pogajalca, so sedaj napovedale nove sankcije proti naftnim podjetjem Lukoil in Rosneft, v kongresu pa pripravljajo nadaljnje ukrepe proti Rusiji. Ameriški minister za finance Scott Bessent je sporočil, da želi Washington tako pritisniti na Moskvo, da privoli v resna mirovna pogajanja. Srečanje med Trumpom in Putinom v Budimpešti je za zdaj odpovedano oziroma prestavljeno za nedoločen čas. Ob nadaljevanju vojne na bojiščih se nadaljuje tudi propagandna in informacijska vojna. Prav o tem je v Ljubljani v drugi polovici oktobra potekal dogodek projekta Break the Fake, na katerem sta ukrajinski strokovnjak za boj proti dezinformacijam Mihajlo Dankanič in nekdanji vojni ujetnik Jevgenij Malik govorila o ruski propagandi, njenih satelitih in o tem, kako jo prepoznati.

