V tiskani Demokraciji preberite: Ustavno sodišče prisolilo zaušnico Golobovi politiki, žal prepozno

Piše: Vida Kocjan

Ko je Golobova koalicija (Svoboda, SD in Levica) po volitvah aprila 2022 prevzela oblast, je obljubljala reševanje daljših čakalnih dob v zdravstvu. Večina se še spomni tiste ihtavosti: 30 dni do specialista in podobno. Namesto tega smo dobili bistveno daljše čakalne dobe, napade na zdravnike, zmerjanje in najdaljšo zdravniško stavko v zgodovini, protiustavno omejevanje pravice do stavke in razpad dialoga.

Ustavno sodišče je marca 2026 v zadevi U-I-91/24 delno razveljavilo ključne določbe zakona o zdravniški službi, a škoda je že storjena. Čakalne dobe so se drastično podaljšale, škoda za bolnike je neizmerna.

Usodna napaka: vojna z zdravniki

Golobova koalicija (Svoboda, SD in Levica) je v času svojega arogantnega vladanja ignorirala vse obljube. Pogajanja z zdravniškim sindikatom Fides naj bi uradno sicer potekala, a brez prave volje. Valentina Prevolnik Rupel, ministrica za zdravje po volji in izbiri Roberta Goloba, je namreč raje klepetala z direktorji bolnišnic in drugimi sindikati, še najraje pa s skrajnimi predstavniki levičarskih nevladnih organizacij, kot sta Dušan Keber in Jaša Jenull. Tadva sta bila tudi prva, s katerima se je po nastopu mandata srečala. Torej, ne z zdravniki, pač pa z ideološkimi levičarskimi aktivisti. Ti so ji bili vodilo, zagotavljali so ji lagodno »vladanje«.

Ker so v sindikatu zahtevali svoje in ker izpolnjevanje obljub Golobove vlade iz začetka mandata ter pogajanja niso stekli, je vlada izbrala zakonski pritisk. Pritisk močnejšega. Razširila je »minimum delovnega procesa« in omejila dodatno delo zdravnikov. Sindikat Fides je šel na Ustavno sodišče RS, to je po približno dveh letih vladne odločitve razglasilo za prekomeren poseg v pravico do stavke. Pravica do stavke je v Sloveniji opredeljena v 77. členu ustave. Zdaj ima državni zbor leto dni časa (do marca 2027), da neustavno odločbo Golobove vlade odpravi.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!