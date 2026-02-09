V tiskani Demokraciji preberite: Sporno financiranje levičarskih NVO: Zloraba javnih sredstev za politične cilje tranzicijske levice

Piše: Vida Kocjan

V Sloveniji se posamezne skrajno levičarske nevladne organizacije (NVO), predvsem tiste s sedežem ali drugačnimi povezavami z zloglasno Metelkovo v Ljubljani, pogosto predstavljajo kot neodvisni glasniki civilne družbe, vendar njihovo financiranje razkriva kompleksno mrežo državnih subvencij, političnih povezav in tujih donacij.

Poznavalci opozarjajo, da gre za orodja za vplivanje na domačo politiko. Hkrati vladajoča koalicija denar davkoplačevalcev izdatno namenja tudi za drugo podkupovanje, povezano celo z nedovoljenimi migracijami.

V prispevku analiziramo ključne primere, kjer se pojavljajo sumi nezakonitega ali spornega financiranja, zlasti v povezavi z levimi političnimi krogi. Podatki kažejo na milijonske vsote iz tujine, vključno s fundacijami Georgea Sorosa, in domačih proračunov, ki pogosto služijo ideološkim ciljem namesto javnemu interesu.

Inštitut 8. marec: 1,6 milijona evrov

Inštitut 8. marec, katerega ustanovitelj je Simon Maljevac – levičarski aktivist, ki je za nagrado pod Golobom postal minister za solidarno prihodnost –, vodi Nika Kovač. Tudi Kovačeva je bila udarna članica Levice, zdaj pa inštitut predstavljajo kot feministično in socialno organizacijo. Vprašanja o neodvisnosti sproža njegovo financiranje. Nika Kovač o financiranju molči in podatkov ne razkriva. Po doslej znanih podatkih je inštitut od ustanovitve dalje prejel približno 300 do 400 tisoč evrov od Sorosevih fundacij (vključno z Open Society Foundations), kar predstavlja pomemben del proračuna.

