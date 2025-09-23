V tiskani Demokraciji preberite: Slovenija gospodarsko vse bolj tone

Piše: Vida Kocjan

Rast bruto domačega proizvoda (BDP) se znižuje, inflacija narašča in je precej višja od povprečja v EU in v državah z evrom, zmanjšuje se tudi število zaposlenih. Bilo bi še slabše, če ne bi trende blažili s pospešenim zaposlovanjem v javni oziroma državni upravi.

Rast BDP v prvem polletju letos je bila v Sloveniji le 0,1-odstotna v primerjavi z istim obdobjem lani, kažejo podatki Statističnega urada RS (Surs). Banka Slovenije je v zadnji analizi septembra navedla celo, da je bila rast nična. Umar pa je napoved za letošnje leto več kot prepolovil.

Golobova katastrofa

K minimalni rasti, če upoštevamo Surs, je največ prineslo zasebno trošenje, ki se je v drugem četrtletju povečalo za 3,6 odstotka. Skupno končno trošenje, v kar so všteti tudi izdatki države, pa se je povečalo za 2,4 odstotka. K minimalni rasti slovenskega BDP v prvem polletju so prispevale tudi povečane zaloge.

Prvo četrtletje letos smo bili priča upadu BDP, ki je bil po podatkih Sursa nižji za 0,6 odstotka, razliko 0,1 odstotka za celotno polletje pa je po njihovih podatkih prineslo drugo četrtletje, ko je bila rast 0,7 odstotka. Že številke pokažejo, da gre za izredno majhne vrednosti, na meji torej. Številke bi bile drugačne tudi zaradi vrednosti zalog, kar ni zanemarljiv kazalnik. Pomembna kazalnika sta še izvoz in uvoz. Izvoz se je v drugem četrtletju skupno zmanjšal za 0,8 odstotka, kar je skrb zbujajoč podatek. Uvoz se je povečal za 2,7 odstotka, kar pa je povezano tudi s povečanim skupnim trošenjem.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!