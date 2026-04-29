V tiskani Demokraciji preberite: Škandalozne vrste za vpis k osebnemu zdravniku

Piše: Vida Kocjan

Odhajajoči predsednik vlade Robert Golob je pred časom v državnem zboru dejal: »Kdor v Sloveniji nima osebnega zdravnika, ta ga zagotovo ne želi.«

Kaj na to porečejo državljani? Morda tudi v Borovnici, kjer je na zadnjih volitvah zmagala Golobova Svoboda, že čez nekaj dni pa so občani več ur stali v dolgi vrsti? Tega v tem trenutku ne vemo.

Vemo pa, da je po zadnjih javno dostopnih podatkih v Sloveniji brez izbranega osebnega zdravnika (družinskega zdravnika) skoraj 140.000 ljudi, med njimi približno 20.000 otrok brez pediatra.

Število oseb brez osebnega zdravnika se je pod vlado Roberta Goloba opazno povečalo. Konec leta 2021 je bilo po podatkih Zdravniške zbornice Slovenije nekaj manj kot 122.000 oseb brez izbranega zdravnika. Od takrat se je število zvišalo za približno od 15 do 20 odstotkov. Podatki zajemajo zavarovane osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Posebej skrb zbujajoče je število otrok brez pediatra.

