V tiskani Demokraciji preberite: Revizije poslovanja po ministrstvih: primanjkljaji in forenzični pregledi

Piše: Vida Kocjan

Ministri Anže Logar, Janez Cigler Kralj in kot prva Ignacija Fridl Jarc razkrivajo finančne vrzeli, Franc Kangler opozarja na odvzete milijone evrov policiji, Monika Kirbiš Rojs pa na izzive pri kohezijskih sredstvih.

Po prevzemu oblasti v začetku junija 2026 je nova vlada Janeza Janše v prvih tednih mandata pokazala odločen pristop k pregledom finančnega stanja in poslovanja prejšnje vlade Roberta Goloba. Za začetek so ministri Ignacija Fridl Jarc (kultura), Anže Logar (gospodarstvo, delo in šport) ter Janez Cigler Kralj (kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana) javno razkrili primanjkljaje, napovedali forenzične preglede in poudarili potrebo po odgovornosti za morebitne nepravilnosti.

Po dostopnih podatkih preglede opravljajo tudi na drugih področjih. Gre za odziv na dejstvo, da so se po primopredaji poslov pokazale pomembne finančne vrzeli, zaenkrat, kolikor je znano, zlasti pri odobrenih projektih in upravljanju proračuna ter evropskih sredstvih. Nova ekipa želi z analizo stanja zagotoviti preglednost, zaščititi javna sredstva in omogočiti nadaljevanje ključnih programov.

Gospodarstvo: 82-milijonski primanjkljaj

Minister Anže Logar je po primopredaji poslov (v začetku junija) takoj začel s pregledom stanja na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport. Nato je objavil neposredno izjavo o finančnih težavah: »Drži, manjkajo sredstva, kar je velik problem.« In dodal: »Treba pa je povedati, da to ni krivda Matjaža Hana, ampak prejšnje vlade RS, še posebej ministrstva za finance, ki je odvzelo evropska sredstva konec leta 2025 in jih ni nikoli vrnilo. Zato zdaj ne moremo pravočasno izvesti programov za spodbujanje razvoja Zasavske in SAŠA regije. Bomo našli rešitev!«

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