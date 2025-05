V tiskani Demokraciji preberite: Manj nezakonitih in več zakonitih migrantov v Sloveniji?

Piše: Andrej Sekulović

Nezakonite migracije v Slovenijo so se letos zmanjšale, zakonite pa se nadaljujejo z istim tempom. Med njimi je vse več neevropejcev. Medtem oskrba in varovanje migrantov v azilnih domovih krepko posegata v žepe davkoplačevalcev.

Letos so se nezakoniti prehodi meje precej zmanjšali, enako velja tudi za prošnje za azil. A po drugi strani lahko tisti, ki pogosto obiskujete večja nakupovalna središča v Ljubljani ali v drugih večjih slovenskih mestih, opazite, da po novem vse več delavcev prihaja iz drugih celin in oddaljenih krajev. Velikokrat velja enako za gostišča, restavracije in nekatere ustanove. Medtem ko nekateri trdijo, da je pač uvažanje poceni delovne sile dobro za posel, se moramo vprašati, ali je to dobro tudi za demografsko prihodnost Slovenije in Evrope. Bo za naslednje generacije Evropejcev uteha, če se bodo nekega dne kot manjšina v svojih domovinah lahko tolažili s tem, da so tisti, ki so jih zamenjali, prišli po zakoniti poti? Velika demografska zamenjava je uničujoča ne glede na to, ali ima blagoslov oblastnikov in zakonodajalcev ali pa poteka nezakonito.

Nezakonite migracije v letošnjem letu

Do konca marca letos je policija obravnavala 3.876 nedovoljenih prestopov slovenske meje. V istem času prejšnje leto je bilo slednjih 9.826. Med prišleki prevladujejo Afganistanci, Maročani in državljani Bangladeša. 72,2 odstotka vseh nezakonitih migrantov ujamejo na območju PU Novo mesto. Letos je 3.291 migrantov izrazilo namero, da bodo podali prošnjo za mednarodno zaščito, prejšnje leto pa 9.401. Po drugi strani je bilo letos obravnavanih 609 tujcev, ki so nedovoljeno prebivali v Sloveniji, lani pa je bilo takšnih primerov v istem obdobju 375. Med njimi prevladujejo Albanci. Slovenija je od tujih varnostnih organov prejela letos 85 in lani v tem času 84 oseb, med njimi je največ Maročanov. Sama je tujim organom izročila v 36 tujcev.

