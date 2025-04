V tiskani Demokraciji preberite: Butale premila beseda za to norost

Piše: Vida Kocjan

Kmetijske organizacije, edini branik varne hrane v državi, ne bodo več sodelovale v delovnih skupinah, ki preučujejo predlagane spremembe zakonodaje. Sodelovali bodo, ko bodo od kmetijskega ministrstva prejeli konkretne odgovore na svoje zahteve. Opozarjajo, da je veliko lepih besed, realnost pa je povsem drugačna.

Kaj zahtevajo in kdaj lahko pričakujejo obljubljene analize, vsebino podzakonskih aktov in nasploh odgovore?

Kmetje so kritični, da ministrica Mateja Čalušić (Gibanje Svoboda) v javnosti veliko govori o potrebi po varovanju kmetijskih zemljišč, medtem ko osnutek zakonodaje omogoča postavitev sončnih elektrarn na 130.000 hektarjih kmetijskih zemljišč. To je več kot 20 odstotkov vseh kmetijskih zemljišč v rabi v Sloveniji. Hkrati Čalušićeva zavaja, ko zatrjuje: »Z vzpostavitvijo agrofotovoltaike želimo varovati kmetijska zemljišča.« Strokovnjaki namreč opozarjajo, da je po fotovoltaiki zemljišče za kmetovanje neprimerno. »Gre za proizvodni potencial, za prehransko varnost in suverenost prebivalcev Slovenije,« pa opozarja Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS).

Butale mila beseda za to norost

Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke, je ob nameri Golobove vlade, da postavi sončne elektrarne na kmetijskih zemljiščih, zapisal, da so »Butale mila beseda za to norost«. Tomaž Lisec iz SDS pa se je vprašal, ali je ministrica sploh prebrala predloge sprememb sedmih zakonov, ki so v škodo državljanov. Vprašanje je na mestu, poznavalci namreč navajajo, da so predloge zakonov pripravljali v točno določenih levičarskih nevladnih organizacijah, kjer se na tematiko ne spoznajo dovolj. Z ministrstva naj bi pri tem sodelovala Eva Knez, državna sekretarka, ki je bila na to mesto imenovana iz Gen-I, in Brane Golubović, znan kot nekdanji politkomisar v vladi Marjana Šarca. Kakor koli, Tomaž Lisec vsem sporoča, da ima ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano »še čas, da opusti sprejetje škodljive zakonodaje«.

