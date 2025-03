V savdski Džedi so se začeli pogovori ameriške in ukrajinske delegacije o končanju vojne v Ukrajini

Piše: C. R.

V hotelu Ritz-Carlton v Džedi (Savdska Arabija) se je začelo srečanje ukrajinske in ameriške delegacije.

Z ukrajinske strani se srečanja udeležujejo vodja urada predsednika Andrij Jermak, zunanji minister Andrij Sibiga, obrambni minister Rustem Umerov in namestnik vodje urada predsednika Pavlo Palisa. Z ameriške strani se srečanja udeležujejo državni sekretar ZDA Marco Rubio, svetovalec za nacionalno varnost ZDA Michael Walz in posebni predstavnik predsednika ZDA za bližnjevzhodne zadeve Steven Whitkoff.

Ključne teme srečanja bodo „pot k miru in dvostranski odnosi med Ukrajino in ZDA“.

Vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak, je dejal: „Srečanje z ameriško ekipo se je začelo zelo konstruktivno, prizadevamo si za približevanje pravičnemu in trajnemu miru.” Ameriški novinar Alex Marquardt z ameriške televizije CNN je v omrežju X objavil odlomek Jermakovega komuniciranja z mediji pred začetkom srečanja v Džedi: „Varnostna zagotovila so seveda zelo pomembna, saj želimo zagotoviti, da se takšna agresija v prihodnosti ne bo nikoli več ponovila. Seveda je to zelo pomembno. Vendar pa menimo, da je zdaj treba razpravljati o najpomembnejši stvari – kako začeti ta proces,“ je dejal Jermak. Po Jermakovih besedah je ukrajinska delegacija zelo odprta in si prizadeva za konstruktivno, poglobljeno in odkrito razpravo z ameriškimi partnerji.

Pogajanja z ZDA v Savdski Arabiji

Ukrajinski mediji poročajo, da bi ameriška stran s srečanjem v Savdski Arabiji rada ugotovila, ali je Kijev pripravljen popustiti Rusiji. ZDA želijo ugotoviti, ali Ukrajina resno misli izboljšati odnose z novo administracijo Bele hiše po škandaloznem srečanju med Donaldom Trumpom in Volodimirjem Zelenskim.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio meni, da bo morala Ukrajina v okviru morebitnega mirovnega sporazuma popustiti glede ozemelj. Zlasti meni, da bo morala Ukrajina v okviru kakršnega koli sporazuma za končanje vojne popustiti glede ozemlja, ki ga je od leta 2014 zaseda Rusija.

Ukrajina bo na pogovorih v Savdski Arabiji skušala prepričati ZDA, naj obnovijo obveščevalno in vojaško podporo, pri čemer bo Donalda Trumpa prepričala, da si Volodimir Zelenski želi čimprejšnjega konca vojne z Rusijo.