V novi številki revije Demokracija preberite: Vladno merjene moči s Petrolom na račun potrošnikov in prizadetih lokalnih skupnosti

Piše: Vida Kocjan

Golobova koalicija je sprejela škodljivo uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero močno škodi slovenskemu gospodarstvu in prebivalstvu, koristi pa tujcem, ki po novem ob avtocestah točijo gorivo po precej nižjih cenah. S tem se v državno blagajno steka manj davkov. Naftni trgovci Petrol, MOL in Shell so močno oškodovani, ogrožena so tudi delovna mesta zaposlenih.

Vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) je 20. junija uredbo o omejitvi marž za pogonska goriva razširila na vse črpalke, tudi ob avtocestah. Pred tem je veljalo, da so marže omejene samo na črpalke v notranjosti države. Vlada razlogov za svojo odločitev ni zadovoljivo pojasnila. Nekateri navajajo, da si je premier Robert Golob, s tem ko je napadel naftne trgovce, izbral novo tarčo, podobno kot je pred časom naredil že z zdravniki. Slednje je, poznavajoč Golobovo nesposobnost, zelo verjetna razlaga. Drugi pa navajajo, da želita Svoboda in Golob pritisniti na vodstvo (predvsem) Petrola, da odstopi od tožbe zoper Nado Drobne Popović, nekdanjo predsednico uprave, s katero je nadzorni svet novembra 2023 sklenil predčasno prenehanje mandata. Razlog za slednje so bile poslovne odločitve Drobne Popovićeve, povezane s posli na Hrvaškem. Odškodninski znesek za povrnitev domnevne škode presega 11 milijonov evrov, Drobne Popovićeva pa naj bi bila ožja sorodnica (teta) Golobove spremljevalke. V ozadju obstaja tudi možnost poskusa privatizacije pomembnega dela Petrolovega premoženja po sistemu elektro premoženja. Stvari se bodo nedvomno šele razčistile, za zdaj so vse to domnevne, na vprašanja o tem pa v Petrolu (za zdaj) ne odgovarjajo.

