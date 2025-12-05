V novi številki Demokraciji preberite: Simbol sistemske korupcije; ga bo končno ujela roka pravice?

Piše: Vida Kocjan

Zoran Janković, dolgoletni župan Ljubljane in predsednik propadle stranke Pozitivna Slovenija, postaja simbol sistemske korupcije. Zoper župana se namreč vrstijo obtožbe o korupciji, zlorabi položaja in nepotizmu. Pod vlado Roberta Goloba pa niti ne skrivajo več, da je v bistvu Janković tisti, ki vleče niti iz ozadja. Boter torej.

Jankovićeva karierna pot je zaznamovana z več preiskavami, ki se doslej v več primerih glede na njihovo težo niso končale s pričakovanimi sodnimi epilogi. Vendar pa v zadnjem času obstaja občutek, da se stvari spreminjajo tudi na ravni sodne veje oblasti. Počasi, pa vendar. Zdi se, da bo z menjavo generacij tudi v sodstvu prevladala t. i. zdrava kmečka pamet. Slednje seveda pomeni, da bodo sodili in odločali po zakonih in ne tako, da bodo ščitili posameznike, predvsem tiste, ki so »proti Janezu Janši«. Spomnimo. Zoran Janković je junija 2014 v pogovorni oddaji za hrvaško televizijo dejal, da ga ni prav nič strah, da bi bil v Sloveniji obsojen, »saj je ves čas velik nasprotnik Janeza Janše«. Doslej je bilo res tako. Zdaj pa kaže, da se morda lahko to spremeni.

Janković prvi osumljenec

Specializirano državno tožilstvo je 21. novembra letos vložilo zahtevo za sodno preiskavo zoper 21 oseb, med katerimi je Janković prvi osumljenec. To je bil zanj šok, ki ga pred kamerami ni mogel skriti, saj je bil pred tem v isti zadevi 16. osumljenec med 19.

