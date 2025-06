V novi številki Demokracije preberite: Vladajoči podcenjujejo in dopuščajo romsko kriminaliteto

Piše: Vida Kocjan

Na Ribniškem in širšem območju Jugovzhodne Slovenije ter Posavja vre. Ogorčenje nad delom vladajoče koalicije (Gibanje Svoboda, SD in Levica) v povezavi z neurejanjem romske problematike ter naraščanjem kriminala in nasilja je veliko.

Ne samo ker je vlada zavrnila predloge županov s podpisi več kot 11.500 volivcev in volivk za spremembo več zakonov, sodu je dno izbil napad treh Romov na ribniškega župana Sama Pogorelca, komaj polnoletnega srednješolca, sina ene od uslužbenk občinske uprave, in policistko. Ne vlada ne predsednica države Nataša Pirc Musar se na pozive k ukrepanju nista odzvali.

Županu že lani grozili s smrtjo

Ribniškemu županu so s smrtjo grozili sredi avgusta lani. Pogorelc je takrat grožnje prijavil Policijski postaji Ribnica. Poudaril je, da se zaradi zaostrovanja razmer s posameznimi Romi marsikdo v občini počuti ogroženega, tudi sam. Minilo je nekaj mesecev, v začetku junija letos pa se je zgodilo.

Prvo junijsko soboto so v Ribnici zaznamovali 140 let Prostovoljnega gasilskega društva Ribnica. Po koncu proslave je bila gasilska veselica, katere se je v duhu podpore gasilcem udeležil tudi župan. Vendar pa se je veselica zaradi napadov Romov na župana in na vsaj enega od mlajših občanov končala slabo. Župan je po napadu sporočil, da sta ga med plesom v neposredni bližini opazovala dva Roma, potem pa ga brez razloga iznenada v zelo kratkem času brutalno napadla. S pestmi sta ga udarjala v glavo, v ustnico in oko!

