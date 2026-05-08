V novi številki Demokracije preberite: Škandalozni trije obrazi Nataše Pirc Musar

Piše: Gašper Blažič

Nataša Pirc Musar bo letos jeseni obeležila četrto obletnico svoje izvolitve za predsednico republike, kar pomeni, da se ji prihodnje leto izteče mandat. Ki bo, upajmo, njen edini.

Že kmalu po njenem prevzemu oblasti je postalo jasno, da bo za razliko od predhodnika Boruta Pahorja uveljavila držo, ki jo je poosebljal že Danilo Türk. Torej tisti predsednik, ki je dosledno sledil Kučanovi agendi in je na račun svoje arogance in »tretjerazrednega« odnosa do državljanov izgubil boj za drugi mandat. Očitno po teh stopinjah stopa tudi Nataša Pirc Musar, nekdanja novinarka, odvetnica, piarovka ter informacijska pooblaščenka, ki se je očitno z dosedanjim premierjem Robertom Golobom prepirala samo takrat, ko je bilo to potrebno zaradi javnomnenjskega učinka.

Očitno bi mandat podelila le Golobu

Da Pirc Musarjeva, sicer pravnica z dunajskim doktoratom, očitno razume ustavo precej po svoje, se je pokazalo takoj po nedavnih pogovorih s predstavniki parlamentarnih strank. V tednu pred prvomajskimi počitnicami je namreč opravila pogovore, nato pa v soboto, 25. aprila, naznanila, da je vrgla puško v koruzo. Kar pomeni, da ne bo predlagala nobenega kandidata. Ustavni pravniki so bili ob tem nekoliko zmedeni, saj bi se s tem zadeva proceduralno lahko tako zapletla, da bi lahko vstopili celo v novo obdobje ustavne krize. Na prvi pogled se sicer sliši simpatično, da je predsednica republike preložila odgovornost na poslance, češ naj sami izberejo mandatarja, ker si s tem ne bo mazala rok. Vendar je le malo kasneje vendarle prišlo priznanje, da je že imela pripravljeno opcijo, da ponovno predlaga Roberta Goloba, a je slednji to nepričakovano zavrnil.

