V novi številki Demokracije preberite: Protikorupcijski shod pred državnim zborom poslal močan signal novemu parlamentu

Piše: Petra Janša

Ob petkovi ustanovni seji Državnega zbora Republike Slovenije je na Trgu republike potekal protikorupcijski shod, na katerem so napovedali oster boj proti korupciji. Protestnikom se je pridružil tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je dejal, da »če Slovenija v prihodnjem letu ne bo opravila s korupcijo, bo korupcija opravila s Slovenijo«.

Po volitvah v državni zbor 22. marca 2026 je Slovenija dobila deseti sklic parlamenta. V 90-članski zbor so vstopile naslednje stranke in koalicije: Gibanje Svoboda z 29 mandati, SDS z 28 mandati, koalicija NSi + SLS + Fokus z 9 mandati, SD in Demokrati s po 6 mandati ter Levica in Vesna ter Resni.ca s po 5 mandati. Dodatna dva mandata pripadata predstavnikoma italijanske in madžarske narodne skupnosti.

V novi sestavi kar 32 novih poslancev

V novi sestavi je kar 32 novih poslancev, kar predstavlja več kot tretjino vseh sedežev. Največ novih obrazov so prispevale stranke z manjšim številom mandatov: vsi poslanci Resni.ce so novi, pri Demokratih je od šestih kar pet novincev, SDS ima osem novih poslancev, Gibanje Svoboda sedem, koalicija NSi + SLS + Fokus tri, SD ter Levica in Vesna pa po dva. Spolna sestava kaže rahlo nazadovanje ženske zastopanosti; v novem sklicu je 55 moških in 33 žensk, kar je dve ženski manj kot v prejšnjem mandatu. Največ poslank, kar 14, ima Gibanje Svoboda, sledi SDS z osmimi poslankami. Pri Demokratih je razporeditev enakomerna s tremi ženskami in tremi moškimi. Starostna struktura je precej raznolika.

