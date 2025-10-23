V novi številki Demokracije preberite: Koalicija naskakuje sodstvo, sodni svet nad Đorđevićeve očitke

Piše: Anamarija Novak

Ne samo opozicijske stranke v državnem zboru, tudi stanovske organizacije in zakonodajnopravna služba so imele številne pripombe glede zakonodajnega svežnja za reformo pravosodja, ki med drugim predvideva optimizacijo mreže sodišč in uvedbo enovitega sodnika.

Spomnimo, da je v razpravi Odbora DZ za pravosodje največ očitkov prišlo iz vrst poslancev SDS, ki ostro nasprotujejo predlagani rešitvi novega zakona o sodnikih, da vrhovne sodnike, ki so pred tem že opravljali sodniško službo, imenuje Sodni svet in ne več DZ. Po mnenju poslanca Jožeta Tanka gre za škandalozen predlog, s katerim se bo parlamentu odvzela pomembna pristojnost pri imenovanju sodnikov. Koaliciji je očital, da, potem ko ni dobila podpore za spremembo ustave glede imenovanja sodnikov, zdaj poskuša to delno rešiti s predlagano spremembo v novem zakonu o sodnikih, kar je preseglo vse meje zdravega razuma.

»Očitno je inercija, da se sodstvo samoreproducira, tako močna, da vas ne ustavi popolnoma nič,« je očital koaliciji. Zanimalo ga je tudi, zakaj je predlagatelj sodnike porotnike umestil v predlog novega zakona o sodiščih, ne pa v predlog novega zakona o sodnikih, saj opravljajo pomembno sodno funkcijo tako kot sodniki, je še opozoril Tanko.

