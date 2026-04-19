V novi številki Demokracije preberite: (INTERVJU) Dr. Andrej Drapal: To pomeni, da jaz kot volivec, ki je oddal glas, ne vem, ali je moj glas pravilno upoštevan

Piše: Dr. Metod Berlec

O nedavnih državnozborskih volitvah in stanju v slovenski družbi smo se pogovarjali s filozofom, publicistom in podjetnikom dr. Andrejem Drapalom.

DEMOKRACIJA: Dr. Drapal, za spletni portal IUS-INFO ste napisali nekaj povolilnih misli o nedavnih parlamentarnih volitvah v Sloveniji. V besedilu poudarjate, če vas prav razumem, da je največja tragedija, da so vsebino prisluhov, ki so se pojavili pred volitvami, popolnoma spregledale institucije države, ki naj bi se ukvarjale s pregonom in kaznovanjem korupcije.

Dr. Andrej Drapal: Nisem pravnik po izobrazbi, sem pa kot praktični filozof primoran razumeti zelo različne družbene dimenzije, tudi pravne in institucionalne. Še več, prepričan sem, da se na tak ali drugačen način prav vsak opravilno sposoben državljan ukvarja s temi vprašanji na nivoju zdrave kmečke pameti, in zato je prav, da so osebnim razmislekom v pomoč in na voljo tudi javni zapisi. Taki in drugačni.

Pri prisluhih gre za več možnih protizakonitih dejavnosti, med katerimi sta dve, upravičenost prikritega snemanja in inkriminiranost tistih, ki so jih prisluškovani izdali, najpomembnejši. Pri tem ne bi smelo iti za to, katera od obeh je pomembnejša. Ena ne izključuje druge. Tako kot je skesančevo pričanje lahko verodostojno ne glede na to, da je skesanec sam kriminalec, bi moral biti tudi eventualno nezakonito pridobljen posnetek osnova za preiskavo tistega, kar je prisluškovani izdal.

Pri tem ne gre za to, da bi jaz ali kdor koli drug lahko v tem trenutku trdil, da so ovadbe, pridobljene s prisluhi, dokazane. V trenutku pa, ko je postalo jasno, da gre za realne prisluhe, bi bila dolžnost organov, da začnejo s postopki dokazovanja ali zavračanja ovadb.

Zavedam se, da organi pregona lahko oziroma morajo v predkazenskih postopkih delovati nejavno, da postopke zaščitijo. Nisem pričakoval, da bi organi začeli naslednji dan opravljati hišne preiskave pri inkriminiranih, saj dobro vem, da so hišne preiskave v večini primerov namenjene zgolj zastraševanju in medijskim učinkom, ne pa pravnemu postopku samemu (malo cinizma). Organi pa bi morali dati jasno vedeti, da so resno vzeli vsebino prisluhov in ne zgolj načina pridobitve.

