V novi številki Demokracije preberite: Golobov predvolilni medijski mehurček

Piše: Gašper Blažič

Začelo se je tako rekoč zadnje trimesečje pred parlamentarnimi volitvami. Povsem jasno je, da bo šlo na vse ali nič. A globoki državi ne gre vse po načrtih, prej nasprotno.

Zadnja dogajanja v režimskih medijih namreč kažejo, da se Vladimirju Prebiliču, ki ga je hotel Milan Kučan uporabiti kot pomočnika pri sestavljanju nove Golobove koalicije, ne piše nič dobrega, saj ni sprejel povabila »velikega botra«, da bi sestavljal skupno listo s SD, katere član je bil Prebilič v mlajših letih. V istem času pa se režimski mediji in javnomnenjske agencije trudijo obdržati psihološki videz Roberta Goloba kot absolutnega prvaka in zelo verjetnega premierja za prihodnja štiri leta.

Politkomisar RTV Janković

A glavno vprašanje je, kaj se ta hip dogaja v zakulisju. Ni namreč skrivnost, da je zelo pomemben dejavnik v tej zgodbi predvsem ljubljanski župan Zoran Janković, ki predstavlja glavno vez med Kučanom in Golobom. Prihodnje leto bodo namreč tudi lokalne volitve, Janković pa bo zaokrožil dvajset let svojega županovanja, pri čemer ni povsem jasno, ali bo nadaljeval to pot ali se bo umaknil med »strice iz ozadja«. Nekaj pa je jasno: Janković se je v zadnjem času zaradi korupcijskih dejanj znova znašel na »ražnju« in bil celo povabljen v oddajo Tarča, a tja ni prišel.

